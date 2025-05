Nostalgia 90: ecco il tour che farà ballare tutta l’Italia

Nostalgia 90 è il brand che celebra la cultura pop degli anni ’90. Con oltre 280 manifestazioni l’anno, è il marchio leader in Europa nel panorama degli eventi dedicati a quel decennio. Quest’anno torna con un tour che farà ballare tutta l’Italia.

Nostalgia 90 è nato quasi per gioco da un amore autentico per gli anni ’90. Il progetto, animato da passione, creatività e voglia di sperimentare, nel tempo ha saputo costruire una community ampia, fedele e appassionata. Conta 2 milioni di follower; e vanta 15 milioni di interazioni social. Ogni appuntamento live attira un pubblico numeroso. La platea è composta da chi ha vissuto gli anni ’90 e da chi li ha scoperti attraverso musica, moda e televisione.

Gli eventi di Nostalgia 90 non sono una semplice festa revival. Sono un viaggio collettivo nel tempo, che coinvolge migliaia di persone. Il legame è la voglia di cantare, ballare e divertirsi. L’estate 2024 ha registrato un’affluenza strepitosa di presenze; e si è conclusa con l’assegnazione del Premio Mia Martini come Miglior Evento dell’Anno.

Per l’estate 2025, è previsto un tour di eventi imperdibili che attraversa l’Italia da nord a sud. L’obiettivo è di trasformare il ricordo in spettacolo e la nostalgia in energia. Così, gli anni ’90 diventano un’esperienza viva e condivisa nel presente. Questo viaggio tra musica, ricordi e tanto divertimento proseguirà fino alla fine dell’estate.

Le date del tour 2025 di “Nostalgia 90”

Ecco il calendario (in aggiornamento):

30 maggio – Piazza Labriola, CASSINO (FR)

1 giugno – Castello di Genga, GENGA (AN)

1 giugno – Piazza 5 Dicembre, LAMEZIA TERME (CZ)

7 giugno – Piazza Vittorio Emanuele, CORATO (BA) –

7 giugno – Whitemoon Festival, TORINO

12 giugno – Piazza Sant’Antonio, SALA CONSILINA (SA)

15 giugno – Piazza Camboni, LI PUNTI (SS)

20 giugno – Piazza Carlo Maria Carafa, GRAMMICHELE (CT)

21 giugno – Foro Boario, NOCI (BA) –

27 giugno – Palacasoria (area parcheggi), CASORIA

28 giugno – Sveva Arena, BISCEGLIE

29 giugno – Piazza del Duomo, PISTOIA (PT)

Luglio 2025

3 luglio – Arena dei Pini, BAIA DOMIZIA

4 luglio – Frazione San Giulio, SAN DAMIANO D’ASTI (AT)

4 luglio – Cremona Centro Commerciale, CREMONA

4 luglio – Piazza Miranda, CASSINO (FR)

5 luglio – Forum Eventi (Via Taranto), SAN PANCRAZIO (BR)

11 luglio – Piazza Tripoli, ALTOPASCIO (LU)

11 luglio – Montonight Festival, VARESE

12 luglio – Via Antonio Meucci, PIOSINA fraz. CITTÀ DI CASTELLO (PG)

12 luglio – Parco Polivalente, ANAGNI (FR)

18 luglio – Piazza Principale, MANDRIA DI CHIVASSO (TO)

18 luglio – Via della Fiera, ROCCAGORGA (LT)

18 luglio – Via Vittorio Veneto, MARIGLIANO (NA)

19 luglio – Piazza del Popolo, ALBA ADRIATICA

19 luglio – Viale Giovanni Palatucci, PRETURO DI MONTORO (AV)

25 luglio – Piazza Unità D’Italia, VAIRANO SCALO (CE)

27 luglio – Piazza Pasquale Saponaro, APOLLOSA (BN)

Agosto 2025

1 agosto – Lungomare California (Via Roma), MINORI (SA)

2 agosto – Area Terrarossa (Via G. Marconi), VALENTANO (VT)

2 agosto – Piazza Popolo Agostinacchio, ASCOLI SATRIANO (FG)

6 agosto – Largo Garibaldi, GUARDIAGRELE (CH)

8 agosto – Piazza della Repubblica, GIOIA DEI MARSI (AQ)

8 agosto – Piazza del SS. Rosario, PAGO VEIANO (BN)

9 agosto – Piazza Sant’Eleuterio, ARCE (FR)

9 agosto – Piazza IV Novembre, MONTEMILETTO (AV)

9 agosto – Piazza Roma, SAN NICOLA MANFREDI (BN)

10 agosto – Piazza Le Cupole, GORGOGLIONE (MT)

10 agosto – San Park Adriatic, SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

11 agosto – Viale Europa, CRACO PESCHIERA (MT)

11 agosto – Piazza San Francesco, MASCHITO (PZ)

11 agosto – Anfiteatro San Lorenzo, SAN LORENZO COSMA E DAMIANO

12 agosto – Rocca di Albornoz, SASSOFERRATO (AN)

14 agosto – Arena dei Pini, BAIA DOMIZIA

15 agosto – Piazza Assunta, CASTELFRENTANO (CH)

17 agosto – Piazza Comando, LA MADDALENA (SS)

17 agosto – Piazza Limata, FALCIANO DEL MASSICO (CE)

18 agosto – Piazza Santa Maria della Minerva, LAURENA DI BORRELLO (RC)

19 agosto – Località Frolice, ARIANO IRPINO (AV)

19 agosto – Piazza Santa Maria, OLIENA (NU)

22 agosto – Piazza Brigata Alpina Orobica, EDOLO (BS)

23 agosto – Via Pier Luigi Campi, ALESSANDRIA

23 agosto – Piazza Roma, ARZANA (NU)

23 agosto – Piazza Sardegna, OSSI (SS)

24 agosto – Arena dei Pini, BAIA DOMIZIA

24 agosto – Piazza Vittoria, CORIGLIANO D’OTRANTO (LE)

25 agosto – Piazza Castello, CASTELDARIO (MN)

26 agosto – Via Sandro Pertini, BRUSCIANO (NA)

30 agosto – Via Principe Umberto, ZERFALIU (OR)

Settembre 2025

2 settembre – Villa Comunale (Via Umberto I), GRICIGNANO DI AVERSA (CE)

5 settembre – Piazza Santa Maria, CAMPANEDDA (SS)

6 settembre – Corso Vittorio Emanuele, CASTELLO DI CISTERNA (NA)

19 settembre – Arena concerti c/o Campo sportivo, MONTI (SS)

27 settembre – Piazza Silvabella, MORTARA (PV)