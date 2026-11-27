Nico Arezzo torna sul palco il 19 marzo 2027 con Non c’è Live, un concerto in data unica all’Estragon Club di Bologna che verrà registrato per diventare un album dal vivo.

Dopo il Minchia Che Tour 2026 e la successiva tournée estiva, Minchia Che Tour Caldo, il cantautore si prepara a una serata con una formazione di dodici musicisti e nuovi arrangiamenti, curati insieme al padre Peppe Arezzo.

L’appuntamento rappresenta il capitolo conclusivo del progetto discografico iniziato con Non c’è mare e proseguito con Non c’è fretta, pubblicato nel gennaio 2026 per Take Away Studios con distribuzione Artist First.

Nico Arezzo in concerto a Bologna nel 2027: data e biglietti

Il concerto è organizzato da OTR Live.

Nico Arezzo · Non c’è Live Data Città Biglietti 19/03/2027 Bologna

Estragon Club Biglietti

Nico Arezzo e la grande band: la formazione di Non c’è Live

Per il concerto di Bologna, alla band che ha accompagnato il cantautore durante le precedenti tournée si aggiungerà una sezione di sei fiati. Le canzoni dei due album saranno così riproposte con arrangiamenti pensati appositamente per questa serata.

Sul palco insieme a Nico Arezzo ci saranno:

Ilaria “Boba” Ciampolini (synth, cori e chitarre)

(synth, cori e chitarre) Edoardo Vilella (tastiere)

(tastiere) Vincenzo Messina (batteria)

(batteria) Davide Paulis (basso)

(basso) John Squillante (percussioni)

(percussioni) Stefano Ortisi (sax)

(sax) Daniele Nasi (sax)

(sax) Lorenzo Manfredini (trombone)

(trombone) Paolo Mancini (trombone)

(trombone) Giovanni Tamburini (tromba)

(tromba) Daniele Raimondi (tromba)

Anche la grafica dell’evento richiama la formazione sul palco. Il concept All Eyes on Estragon è stato tradotto in un collage da Matilde Scalco, che ha utilizzato gli occhi e le fototessere dei musicisti.

Dal concerto all’album dal vivo

La serata all’Estragon verrà registrata integralmente in vista della pubblicazione di Non c’è Live, album dal vivo che sarà successivamente disponibile sulle piattaforme digitali. La data di uscita non è ancora stata comunicata.

Per il cantautore, tra i vincitori di Musicultura 2024 e del Premio Bindi New Generation 2025, il concerto arriva dopo due anni di attività live che lo hanno visto anche aprire i concerti di Laura Pausini e Carmen Consoli ed esibirsi sul palco del Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma.

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