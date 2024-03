Mauro Repetto tra presente e passato fa rivivere gli 883 con “Alla ricerca dell’Uomo Ragno” (date tour)

Mauro Repetto Alla ricerca dell’Uomo Ragno. Tour teatrale 2024/25.

Mauro Repetto arriva a teatro per raccontare la vera storia degli 883, la band che, negli anni ’90, conquistò le classifiche musicali italiane.

Insieme all’amico Max Pezzali, Repetto è co-fondatore del gruppo e ora che è tornato in Italia, è pronto per il suo debutto a teatro con il nuovo spettacolo Alla ricerca dell’Uomo Ragno. L’anteprima nazionale del tour 2024/2025 sarà il 28 aprile a Bergamo (Teatro Serassi di Villa D’Almè).

Dopo il successo del suo libro Non ho ucciso l’Uomo Ragno (edito da Mondadori), Mauro Repetto torna in Italia per un one-man show che, per la prima volta, applicherà l’intelligenza artificiale in teatro.

Prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e Sold Out, con la regia di Stefano Salvati e Maurizio Colombi, Alla ricerca dell’uomo ragno farà rivivere il mondo mondo degli 883.

Realizzato con la collaborazione degli AI Artists Claudio Zagarini e Francesco Siro (vincitore dell’Oscar 2024 all’Aiff di Dubai) i registi Stefano Salvati e Maurizio Colombi sono riusciti a ricreare, come per magia Max e Mauro giovani e gli anni ’90. Dal palcoscenico il vero Mauro Repetto interagirà con se stesso e con Pezzali com’erano da ragazzi, prima dell’arrivo del successo delle loro canzoni.

Sarà l’occasione per ripercorrere le tappe del percorso degli 883, trasportando il pubblico in un viaggio a ritroso nel tempo attraverso il racconto della sua vita e della band con aneddoti e curiosità sulla nascita dei loro maggiori successi, mai raccontati finora. Repetto reciterà, ballerà e canterà tutte le hit che hanno fatto da colonna sonora a intere generazioni, e presenterà un suo brano inedito.

“Un raggio di nostalgia: due menestrelli che passano ogni pomeriggio tra le strade della Pavia filo imperiale ghibellina scrivendo canzoni con un solo obiettivo, consegnarle al conte Claudio Cecchetto. Ecco, questo spettacolo mi permette di rivivere le sensazioni e le emozioni che ho vissuto con gli 883, e di riassaporare sul palco dei teatri italiani un raggio di quei pomeriggi passati con Max a scrivere le canzoni della nostra vita.”

Lo spettacolo arriverà nei teatri con un’anteprima primaverile, per toccare le principali città italiane a partire dall’autunno.

Queste le date annunciate.

MAURO REPETTO: ALLA RICERCA DELL’UOMO RAGNO

28 aprile Villa D’Almè (BG) – Teatro Serassi

5 maggio Melzo (MI) – Teatro Trivulzio

9 maggio Crema – Teatro San Domenico

18 maggio Bollate (MI) – Teatro Bolla

20 maggio Firenze – Teatro Puccini

30 maggio Monza – Teatro Villoresi

