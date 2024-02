Successo incredibile per Marco Mengoni: oltre 150.000 biglietti venduti e San Siro sold out

Grande successo live per il tour negli stadi di Marco Mengoni una serie di date live di cui, nonostante siano fissato per l’estate del 2025, sono stati già venduti oltre 150.000 biglietti con un sold out di quelli importanti.

Martedì 6 febbraio Marco sarà sul palco dell’Ariston per presentare la prima puntata del Festival di Sanremo 2024 insieme ad Amadeus.

Il presentatore e direttore artistico della kermesse ha voluto fortemente il vincitore dell’ultimo edizione del Festival al suo fianco sul palco nella serata di debutto in cui sarà anche super ospite per la parte musicale ovviamente.

Marco mengoni stadi 2025

Il tour 2025 di Mengoni si chiama “Marco negli stadi 2025”

Il primo grande risultato arriva ad un anno e mezzo dal debutto con il raddoppio della data di Milano con un secondo appuntamento live che si terrà il 14 luglio 2025 sempre allo Stadio San Siro.

Questo il calendario completo del tour organizzato da Live Nation.

26 giugno Napoli Stadio Diego Armando Maradona

2 luglio Roma Stadio Olimpico

5 luglio Bologna – Stadio dall’Ara

9 luglio Torino – Stadio Olimpico

13 luglio Milano Stadio San Siro SOLD OUT

14 luglio Milano Stadio San Siro

17 luglio Padova Stadio Euganeo

20 luglio Bari Stadio San Nicola

24 luglio Messina Stadio San Filippo

Foto di copertina articolo di Andrea Bianchera