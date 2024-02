Måneskin, Victoria annuncia il suo primo tour da DJ. E Damiano?

Dopo Damiano David, che a inizio febbraio si è esibito come solista durante il Gala di MusiCares Person of the Year, anche Victoria De Angelis si stacca momentaneamente dai Måneskin e annuncia il suo primo tour da DJ, che la vedrà esibirsi sia in Europa che negli Stati Uniti D’America.

Quanto dichiarato dal frontman della band a dicembre inizia dunque a concretizzarsi sempre di più. Nel podcast The Allison Hagendorf Show il cantante aveva infatti ipotizzato una pausa musicale per i Måneskin, a favore dei progetti solisti dei singoli membri della rock band: “Mi piacerebbe che un giorno tutti noi ci dedicassimo a un progetto solista, magari per un anno, prima di tornare insieme con nuove idee e nuovi stimoli”.

Non resta dunque che attendere per scoprire se anche Thomas Raggi ed Ethan Torchio si dedicheranno ad altri progetti, mentre cresce l’attesa e il fermento per la possibile pubblicazione del primo singolo da solista di Damiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

MåNESKIN, Victoria: le date del dj tour

16 Marzo – LEEDS, UK @ The Warehouse

20 Marzo – MIAMI, FL @ Toejam Studios W/ AKSports

21 Marzo – HIALEAH, USA @ Factory Town W/ AKSports

22 Marzo – CHICAGO, USA @Smoke & Mirrors W/ AKSports