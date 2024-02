Mahmood, finalmente la consacrazione: annunciato il suo primo concerto al Forum di Assago il 21 ottobre 2024

Era ora! Dopo aver ospitato praticamente mezzo panorama pop italiano, il Forum di Assago si prepara finalmente ad accogliere anche Alessandro Mahmoud in arte Mahmood per il suo primo live in un palazzetto, fissato il prossimo 21 ottobre 2024.

La notizia è stata data dall’artista italo-egiziano in anteprima assoluta in diretta a RTL 102.5 questa mattina, poi è arrivata la conferma anche via social. con un toccante post con il quale l’artista ha voluto ricordare lo straordinario percorso che ha fatto dal 2019, anno in cui ha vinto a sorpresa Sanremo, ad oggi.

Mahmood in concerto al Forum di Assago il 21 ottobre: appuntamento con i pezzi di Nei letti degli altri

Quella del prossimo autunno sarà una delle prime occasioni durante le quali i fan del cantante potranno ascoltare dal vivo anche i pezzi inclusi nel suo terzo album, “Nei letti degli altri”, in uscita il prossimo 16 febbraio sotto etichetta Universal Music Italy/Island Records. Ad anticipare l’appuntamento ad Assago ci sarà in realtà anche un tour nei principali club italiani e in quelli in giro per l’Europa (dove Mahmood è amatissimo, grazie al secondo posto ottenuto da “Soldi” all’Eurovision Song Contest 2019)”.

In attesa che vengano aperte le prevendite, il cantante gongola, A pochi giorni dalla sua uscita il pezzo sanremese “TUTA GOLD”, continua a scalare le classifiche: è infatti la canzone più trasmessa dalle radio, è l’unico brano italiano nella Spotify Top 50 Global, attualmente alla posizione #41 (dopo aver scalato di 10 posizioni in sole 24 ore), ed è al #2 posto della Top 50 Italia di Spotify. L’artista è in aggiunta l’unico in gara ad aver generato più stream nel suo secondo giorno di uscita, totalizzando 8,5 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali.

I biglietti per il concerto di Mahmood al Forum di Assago

Le prevendite saranno disponibili a partire da martedì 13 febbraio alle ore 16:00. Per tutte le info sui biglietti vi invitiamo a visitare www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.

