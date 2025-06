LUK3 annuncia i primi veri live: due date a Roma e Milano

LUK3 annuncia i primi concerti per il 2025.

Il giovane artista rivelazione di Amici 24 che al momento guida la classifica degli album più venduti tra gli artisti lanciati dal programma, dopo le tante ospitate durante l’estate 2024 e in quella in arrivo, è pronto a salire sui palchi per la prima volta con due concerti speciali a Roma e Milano.

Il 18enne di Marcianise (Caserta) dopo l’esperienza ad Amici 24, dove ha presentato diversi inediti, ha superato i 13 milioni di stream su Spotify. Attualmente dal suo primo EP, Diciotto, è in rotazione il singolo estivo Bianca-Prada.

l’inizio di un percorso live sul palco

Il debutto live arriva a pochi mesi dall’uscita dell’EP Diciotto, che ha esordito al 2° posto nella classifica FIMI “CD, Vinili e Musicassette”. Ora LUK3 porta la sua musica dal vivo in due appuntamenti molto attesi, prodotti da Color Sound.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 14:00 del 19 giugno.





LUK3 concerti 2025 – live Roma Milano

«Sono felice perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita. Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce: è tutto quello che voglio» – LUK3

30/09 – LUK3 – Largo Venue – Roma

02/10 – LUK3 – Santeria Toscana – Milano

Durante i live, LUK3 presenterà i brani dell’EP Diciotto, un progetto che racconta le emozioni, le contraddizioni e i sogni di un diciottenne di oggi. Tra i titoli in scaletta: Canzoncine, Valentine, Bianca-Prada, Roma lo sa e Parigi in motorino, tutti brani che hanno segnato il percorso del cantautore durante e dopo Amici.