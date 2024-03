Laura Pausini dopo i sold out di Messina annuncia un live per il 31 dicembre, “Happy 2025”

Laura Pausini sarà live anche nella notta di Capodanno.

Dopo aver annunciato nel giorno di San Valentino le date invernali, ritorno in Italia compreso, del suo decimo tour mondiale, la cantante aggiunge un nuovo appuntamento speciale, “Happy 2025“, il concerto di chiusura del tour 2024 che si terrà il 31 dicembre.

Nelle scorse ore due date del tour sono andate sold out, si tratta di quelle di Messina. E anche per questo motivo Laura triplicherà la data in Sicilia con un nuovo concerto a Messina, al PalaRescifina, nella notte di Capodanno.

Il decimo tour mondiale di Laura Pausini ha debuttato a New York lo scorso 27 febbraio 2023 con una straordinaria maratona di 24 ore in musica, ed ha poi preso forma in uno show di 3 ore di musica che, con diversi sold out, ha toccato oltre all’Italia, le più importanti città d’Europa, America Latina e Stati Uniti.

E quest’anno anche la notte di Capodanno sarà scandita dalla musica della cantante italiana più premiata dalla storia.

A seguire il calendario aggiornato del LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024, organizzato e prodotto da Friends&Partners.

4 NOVEMBRE 2024 – LONDRA @ O2 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

13 NOVEMBRE 2024 – EBOLI @ PALASELE

15 NOVEMBRE 2024 – BARI @ PALAFLORIO

18 NOVEMBRE 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

21 NOVEMBRE 2024 – LIVORNO @ MODIGLIANI FORUM

23 NOVEMBRE 2024 – PESARO @ VITRIFRIGO ARENA

27 NOVEMBRE 2024 – MILANO @ FORUM

30 NOVEMBRE 2024 – TORINO @ INALPI ARENA

3 DICEMBRE 2024 – MARSIGLIA (FRANCIA) @ LE DOME

5 DICEMBRE 2024 – MALAGA (SPAGNA) @ PALACIO DEPORTES MARTIN CARPENA

7 DICEMBRE 2024 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA

9 DICEMBRE 2024 – GINEVRA (SVIZZERA) @ ARENA GENF

11 DICEMBRE 2024 – BASILEA (SVIZZERA) @ ST JAKOBS HALLE

12 DICEMBRE 2024 – MONACO (GERMANIA) @ OLYMPIAHALLE

16 DICEMBRE 2024 – SOFIA (BULGARIA) @ ARENA ARMEEC

18 DICEMBRE 2024 – BELGRADO (SERBIA) @ STARK ARENA

20 DICEMBRE 2024 – LUBIANA (SLOVENIA) @ ARENA STOZICE

28 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA – SOLD OUT

29 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA – SOLD OUT

31 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA (CONCERTO SPECIALE HAPPY 2025)