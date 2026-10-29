J-Ax tornerà dal vivo a Milano nel 2027. Dopo il Vita Morte Miracoli Tour 2026, l’artista annuncia un nuovo concerto per venerdì 10 settembre 2027 al Kozel Carroponte di Milano.

L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è al momento l’unica data annunciata per il 2027. I biglietti saranno disponibili online dalle ore 14:00 di giovedì 29 ottobre 2026 e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di martedì 3 novembre 2026.

J-Ax in concerto nel 2027: la data al Kozel Carroponte di Milano

Il nuovo appuntamento arriva a quasi un anno dai concerti del Vita Morte Miracoli Tour 2026, che a ottobre ha portato J-Ax al Fabrique di Milano e all’Atlantico di Roma.

Per il momento non è stato annunciato un nuovo tour né è stato indicato un nome per il progetto live 2027. Il calendario comprende quindi una sola data:

J-Ax · Live 2027 Data Città Biglietti 10 set 2027 Milano

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Biglietti per J-Ax al Kozel Carroponte di Milano

I biglietti per il concerto di J-Ax al Kozel Carroponte saranno disponibili online a partire dalle ore 14:00 di giovedì 29 ottobre 2026.

La vendita nei punti vendita autorizzati partirà invece alle ore 11:00 di martedì 3 novembre 2026.

J-Ax dal Vita Morte Miracoli Tour al nuovo live del 2027

Il concerto di Milano è il primo appuntamento annunciato dopo il Vita Morte Miracoli Tour 2026, che ha accompagnato dal vivo l’album Vita morte miracoli.

Il tour si è svolto nell’ottobre 2026 con quattro concerti tra il Fabrique di Milano e l’Atlantico di Roma. Sul palco J-Ax ha attraversato il repertorio solista e quello degli Articolo 31, insieme alle canzoni più recenti.

Il nuovo appuntamento al Kozel Carroponte arriva inoltre dopo la partecipazione di J-Ax al Festival di Sanremo 2026 con ITALIA STARTER PACK. Nella serata delle cover l’artista aveva proposto E, la vita la vita insieme alla Ligera County Fam., composta da Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci.

J-Ax, oltre 30 anni dagli Articolo 31 alla carriera solista

Con oltre 30 anni di carriera, J-Ax conta 71 dischi di Platino, 19 dischi d’Oro e più di 3 miliardi di stream.

Dagli esordi con gli Articolo 31, fondati insieme a DJ Jad nei primi anni Novanta, il percorso è proseguito con la carriera solista e album come Di Sana Pianta, Il bello d’esser brutti e ReAle.

Nel 2017 la collaborazione con Fedez per Comunisti col Rolex ha portato a brani come Vorrei ma non posto e Senza pagare. Nel 2018 J-Ax ha pubblicato Tutto tua madre e celebrato i 25 anni di carriera con dieci concerti sold out al Fabrique di Milano.

Negli anni successivi sono arrivati J-Axonville – Uncool and Proud, SurreAle e il ritorno degli Articolo 31, fino a PROTOMARANZA, al tour teatrale Non Aprite quel Teatro e alla nuova fase solista culminata nel 2026 con Sanremo, l’album Vita morte miracoli e il relativo tour.

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