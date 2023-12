Nel 2024 il primo tour nazionale per Ivan Granatino. Gran finale all’Arena Flegrea di Napoli

“VIENE APPRIESSO A ME” è il nome del tour 2024 di Ivan Granatino, il primo tour nazionale per l’artista partenopeo che negli ultimi anni ha conquistato sempre più spazio.

Cantante, attori, musicista e produttore nato a Caserta nel 1984, Ivan Granatino ha all’attivo diverse esperienze importanti. Dalle collaborazioni con artisti di ama nazionale come Clementino, Club Dogo, Luchè, Gué Pequeno, Gigi D’Alessio, Ivana Spagna, Danti, Fargetta, Franco Ricciardi e D-Ross fino alla partecipazione a The Voice of Italy nel 2014 passando per la fondazione di un’etichetta indipendente, la Napule Allucca distribuita da Ada Music Italy, fino al palco del Festival di Sanremo ospite, insieme ad altri artisti urban napoletani, di Gigi D’Alessio.

Oltre a tutto questo un percorso discografico che lo ha visto pubblicare album (“Ingranaggi“, 2017) e diversi singoli tra cui alcuni di grande successo come “Caramella“.

Tra l’altro i suoi brani sono stati anche utilizzati in colonne sonore per film e serie tv come “Gomorra 4” e “Gomorra 5 – l’ultima serie” “Reality” di Matteo Garrone, il corto presentato alla 75esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia “La Gita”, l’ultimo film di Claudia Gerini, “Mancino Naturale”.

Ivan granatino tour 2024

Il primo tour nazionale di Ivan Granatino in Italia partirà a febbraio prossimo. A seguire il calendario in continuo aggiornamento. I live si concluderanno il 14 settembre 2024 con una grandissima festa all’Arena Flegrea di Napoli per i 40 anni dell’artista, un evento con tutti i suoi successi e oltre alle canzoni dell’album in uscita nel 2024.

15 FEBBRAIO LARGO VENUE ROMA ORE 21.30

22 FEBBRAIO TEATRO MICHELANGELO MODENA ORE 21.30

25 FEBBRAIO DEMODE’ CLUB BARI ORE 21.30

28 FEBBRAIO HIROSHIMA MON AMOUR TORINO ORE 22.00

29 FEBBRAIO TEATRO PRINCIPE MILANO ORE 21.30

3 MARZO VIPER CLUB FIRENZE ORE 21.30

15 MARZO TEATRO MICHELANGELO CATANIA ORE 21.30

Il costo del biglietto è di 20€ per tutte le date tranne l’Arena che avrà i seguenti prezzi: 25€ cavea bassa; 20€ cavea alta; 15€ panoramica

La produzione del tour è di Napule Allucca con la collaborazione di Azzurra Spettacoli e Vera Agency e l’organizzazione è di Nemo Hub.