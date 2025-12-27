Giovanni Allevi, Piano Solo Tour 2025/26: tutte le date della tournée europea

Il ritorno di Giovanni Allevi sul palcoscenico prende ufficialmente il via nel clima sospeso e luminoso delle festività natalizie. Dopo il recente live a Buenos Aires, il compositore marchigiano inaugura il Piano Solo Tour 2025/26, una nuova tournée europea che lo riporta al centro della scena con il suo strumento più intimo: il pianoforte.

La partenza è fissata per il 27 dicembre 2025 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia, seguita dalla data di Milano del 9 gennaio 2026 al Teatro Dal Verme. Un debutto simbolico, collocato tra Natale e l’inizio del nuovo anno, che assume il valore di un passaggio, tra memoria, gratitudine e ripartenza.

Dopo anni segnati dalla malattia e da un lungo periodo di riflessione, Giovanni Allevi sceglie il linguaggio essenziale del piano solo per dialogare nuovamente con il pubblico. In scaletta le composizioni più rappresentative del suo percorso, da Come sei veramente a Back to Life, passando per Go with the flow e Our Future, accanto a brani più recenti nati negli anni dell’introspezione.

Il tour arriva in un momento particolarmente denso per l’artista, reduce dall’attenzione mediatica suscitata dal docufilm Allevi – Back to Life, presentato alla Festa del Cinema di Roma, e dal successo del libro I nove doni. A completare il quadro, la pubblicazione del Concerto per violoncello e orchestra MM22, disponibile sulle piattaforme digitali da novembre 2025.

Calendario concerti Giovanni Allevi – Piano Solo Tour 2025/26

27 dicembre 2025 – Roma, Auditorium Parco della Musica

9 gennaio 2026 – Milano, Teatro Dal Verme

12 gennaio 2026 – Milano, Teatro Dal Verme

23 gennaio 2026 – Zurigo, Konservatorium (Grosser Saal)

24 gennaio 2026 – Stoccarda, Liederkranzhalle Botnang

14 febbraio 2026 – Vienna, Ehrbar Saal

19 febbraio 2026 – Friburgo, Historisches Kaufhaus (Kaisersaal)

20 febbraio 2026 – Monaco di Baviera, Künstlerhaus

24 marzo 2026 – Napoli, Teatro Bellini

31 marzo 2026 – Bologna, Teatro EuropAuditorium

2 aprile 2026 – Pavia, Teatro Fraschini

3 aprile 2026 – Padova, Gran Teatro Geox

7 aprile 2026 – Ragusa, Teatro Duemila

8 aprile 2026 – Messina, Teatro Vittorio Emanuele

13 aprile 2026 – Verona, Teatro Filarmonico

18 aprile 2026 – Firenze, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

19 aprile 2026 – Trento, Auditorium Santa Chiara

21 aprile 2026 – Torino, Teatro Colosseo

3 maggio 2026 – Lugano, Palazzo dei Congressi

4 maggio 2026 – Parma, Teatro Regio

5 maggio 2026 – Bergamo, Teatro Donizetti

8 maggio 2026 – Genova, Politeama Genovese

Aggiornamenti e informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sui canali social dell’artista.