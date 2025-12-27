27 Dicembre 2025
Condividi su:
Giovanni Allevi, Piano Solo Tour 2025/26: tutte le date della tournée europea

Il compositore torna sul palco con una tournée europea tra piano solo, nuove composizioni e brani simbolo del suo repertorio.

Giovanni Allevi Piano Solo Tour 2025 2026
Il ritorno di Giovanni Allevi sul palcoscenico prende ufficialmente il via nel clima sospeso e luminoso delle festività natalizie. Dopo il recente live a Buenos Aires, il compositore marchigiano inaugura il Piano Solo Tour 2025/26, una nuova tournée europea che lo riporta al centro della scena con il suo strumento più intimo: il pianoforte.

La partenza è fissata per il 27 dicembre 2025 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia, seguita dalla data di Milano del 9 gennaio 2026 al Teatro Dal Verme. Un debutto simbolico, collocato tra Natale e l’inizio del nuovo anno, che assume il valore di un passaggio, tra memoria, gratitudine e ripartenza.

Giovanni Allevi torna al pianoforte con il Piano Solo Tour 2025/26

Dopo anni segnati dalla malattia e da un lungo periodo di riflessione, Giovanni Allevi sceglie il linguaggio essenziale del piano solo per dialogare nuovamente con il pubblico. In scaletta le composizioni più rappresentative del suo percorso, da Come sei veramente a Back to Life, passando per Go with the flow e Our Future, accanto a brani più recenti nati negli anni dell’introspezione.

Il tour arriva in un momento particolarmente denso per l’artista, reduce dall’attenzione mediatica suscitata dal docufilm Allevi – Back to Life, presentato alla Festa del Cinema di Roma, e dal successo del libro I nove doni. A completare il quadro, la pubblicazione del Concerto per violoncello e orchestra MM22, disponibile sulle piattaforme digitali da novembre 2025.

Calendario concerti Giovanni Allevi – Piano Solo Tour 2025/26

  • 27 dicembre 2025 – Roma, Auditorium Parco della Musica
  • 9 gennaio 2026 – Milano, Teatro Dal Verme
  • 12 gennaio 2026 – Milano, Teatro Dal Verme
  • 23 gennaio 2026 – Zurigo, Konservatorium (Grosser Saal)
  • 24 gennaio 2026 – Stoccarda, Liederkranzhalle Botnang
  • 14 febbraio 2026 – Vienna, Ehrbar Saal
  • 19 febbraio 2026 – Friburgo, Historisches Kaufhaus (Kaisersaal)
  • 20 febbraio 2026 – Monaco di Baviera, Künstlerhaus
  • 24 marzo 2026 – Napoli, Teatro Bellini
  • 31 marzo 2026 – Bologna, Teatro EuropAuditorium
  • 2 aprile 2026 – Pavia, Teatro Fraschini
  • 3 aprile 2026 – Padova, Gran Teatro Geox
  • 7 aprile 2026 – Ragusa, Teatro Duemila
  • 8 aprile 2026 – Messina, Teatro Vittorio Emanuele
  • 13 aprile 2026 – Verona, Teatro Filarmonico
  • 18 aprile 2026 – Firenze, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
  • 19 aprile 2026 – Trento, Auditorium Santa Chiara
  • 21 aprile 2026 – Torino, Teatro Colosseo
  • 3 maggio 2026 – Lugano, Palazzo dei Congressi
  • 4 maggio 2026 – Parma, Teatro Regio
  • 5 maggio 2026 – Bergamo, Teatro Donizetti
  • 8 maggio 2026 – Genova, Politeama Genovese

Aggiornamenti e informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sui canali social dell’artista.

Cerca su A.M.I.