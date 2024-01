Gigi D’Alessio sarà per cinque sere live nella splendida cornice della Reggia di Caserta

Una delle location storiche più belle d’Italia, la Reggia di Caserta, sarà animata dalla musica di uno degli artisti partenopei più amati di sempre, Gigi D’Alessio, per ben cinque sere.

Questi nuovi eventi live si aggiungono al calendario “GIGI-UNO COME TE-L’EMOZIONE CONTINUA“, otto serate già in programma per la prossima estate in Piazza del Plebiscito a Napoli (date ormai vicine al sold out) e al doppio live al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo il 5 e 6 luglio.

Ad accompagnarlo sul palco D’Alessio ci sarà la sua storica band composta da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

I live a Caserta sono organizzati da Friends & Partners e faranno parte della rassegna “Un’estate da BelvedeRE – Reggia Session” il festival campano diretto da Massimo Vecchione, con il patrocinio del Comune.

Le date prescelte per questi concerti in Piazza Carlo Di Borbone sono il 6, il 7, l’8, il 14 e il 15 settembre.

Gigi D’Alessio tour 2024 date e biglietti

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI