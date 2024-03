Geolier manda sold out anche la terza data allo Stadio Armando Maradona

Geolier infrange il suo stesso record. Dopo essere diventato l’unico artista ad aver messo a segno due sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli è ufficialmente tutto esaurito anche per il terzo appuntamento.

I concerti saranno l’occasione per ascoltare live tutti i brani che hanno contraddistinto la carriera del rapper comprese ovviamente le canzoni dell’ultimo disco, “Il Coraggio dei bambini”, l’album più venduto in Italia nel 2023.

Ovviamente in scaletta anche “I P’ ME, TU P’ TE”, canzone con cui Geolier si è classificato al secondo posto al Festival di Sanremo 2024 e che ad oggi, in meno di un mese, conta quasi 38 milioni di ascolti sul solo Spotify.

Ora Napoli, in feste nelle scorse settimane con cartelloni, festoni, bandiere, murales in tributo all’artista, gli rende omaggio con questo terzo sold out per la data del 21 giugno.

Questo il calendario dei live, prodotti e organizzati da Magellano Concerti:

15 GIUGNO – MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

21 GIUGNO – NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

22 GIUGNO – NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

23 GIUGNO – NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

28 GIUGNO – ROMA – ROCK IN ROMA – IPPODROMO CAPANNELLE

29 GIUGNO – SERVIGLIANO (FM) – NOSOUND FEST

5 LUGLIO – LUCCA – LUCCA SUMMER FESTIVAL

6 LUGLIO – MILANO – FIERA MILANO LIVE – RHO

12 LUGLIO – STUPINIGI (TO) – SONIC PARK

12 AGOSTO – GALLIPOLI (LE) – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – PARCO GONDAR

16 AGOSTO – OLBIA (SS) – RED VALLEY





Foto di copertina di Matteo “Baglyo” Baglioni