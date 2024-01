Gazzelle, pronto per Sanremo, annuncia sold out e nuove date live

In attesa del debutto sul palco dell’Ariston dove sarà in gara al Festival di Sanremo con “Tutto qui“, brano lanciato per Maciste Dischi e Warner Music Italy, nel calendario del tour di Gazzelle si aggiungono nuovi sold out e nuove date.

Dal mese di marzo infatti il cantautore sarà live con il “Dentro X Sempre” tour, concerti in cui non solo proporrà i brani più noti del suo repertorio e dei suoi primi tre dischi, on i suoi quattro album (“Superbattito” del 2017, “Punk” del 2018, “Ok” del 2020) oltre alle canzoni del suo ultimo album, “Dentro“. Non mancherà inoltre in scaletta il pezzo in gara al Festival.

Il calendario dei live di Gazzelle, tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti, vede andare sold out il secondo appuntamento nella capitale e, di conseguenza, aggiungersi una terza data. Un segno dell’amore di Roma verso l’artista che, ricordiamo, il 9 giugno del 2023, si è esibito allo Stadio Olimpico di Roma.

Ecco le date aggiornate:

8 marzo 2024 || Padova @ Arena Spettacoli Padova Fiere

12 marzo 2024 || Assago (MI) @ Forum

13 marzo 2024 || Assago (MI) @ Forum – SOLD OUT

16 marzo 2024 || Eboli (SA) @ PalaSele

17 marzo 2024 || Bari @ PalaFlorio

21 marzo 2024 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

24 marzo 2024 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

3 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

4 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

7 aprile 2024 || Torino @ Inalpi Arena

11 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI