Fabrizio Moro live 2024.

In attesa di nuova musica, e di un nuovo film (qui vi abbiamo parlato di “Ghiaccio“, la sua prima pellicola da regista), Fabrizio Moro annuncia uno speciale concerto-evento per il 2024, “Una vita intera“.

Questa speciale data live dal titolo evocativo si terrà sabato 25 maggio al Palazzo dello Sport di ROMA. Si tratterà di un viaggio tra i brani più rappresentativi del suo percorso discografico iniziato nel 2000 dal Festival di Sanremo.

Sul palco Fabrizio Moro sarà accompagnato da: Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Fabrizio Moro live 2024 – i biglietti

I biglietti per il live, prodotto e organizzato da Friends & Partners, dopo essere stati messi in vendita in esclusiva il 16 gennaio per la newsletter dell’artista, sono ufficialmente in vendita per tutti dal 17 gennaio.

RTL 102.5 è Radio Ufficiale dell'evento.







Foto di copertina di Luigi Orru.