Ex-Otago celebrano i 10 anni di Marassi: tour nei club e data evento a Genova

Ex-Otago tornano a celebrare uno dei dischi simbolo dell’indie italiano con un tour speciale nei club. A dieci anni dall’uscita di Marassi, la band genovese riporta dal vivo l’album che ha segnato un’epoca, scegliendo i piccoli spazi da cui tutto è partito. Il tour prende il via a gennaio 2026 ed è già completamente sold out in ogni data.

Dieci anni di Marassi: Ex-Otago tornano nei club

Ci sono dischi che non restano confinati al tempo della loro uscita. Marassi è uno di questi: un album che ha raccontato un quartiere, una città e una generazione, diventando nel tempo un riferimento per la scena indie italiana. Pubblicato nel 2016, ha segnato una svolta nella carriera degli Ex-Otago, consacrandoli come uno dei nomi centrali di quel movimento che ha portato l’indie a parlare a un pubblico sempre più ampio.

Per festeggiarne il decennale, la band ha scelto di tornare nei club, luoghi fondamentali per la nascita e la crescita di quel suono. Una scelta che ribadisce il valore di spazi spesso piccoli ma decisivi, dove le canzoni prendono forma concerto dopo concerto e il rapporto con il pubblico resta diretto e fisico.

Ex-Otago – Marassi club tour 2026: tutte le date

13 gennaio 2026 – Genova , Crazy Bull – SOLD OUT

, Crazy Bull – SOLD OUT 14 gennaio 2026 – Torino , Cap 10100 – SOLD OUT

, Cap 10100 – SOLD OUT 15 gennaio 2026 – Milano , Arci Bellezza – SOLD OUT

, Arci Bellezza – SOLD OUT 16 gennaio 2026 – Bologna , Covo Club – SOLD OUT

, Covo Club – SOLD OUT 21 gennaio 2026 – Pistoia , H2NO – SOLD OUT

, H2NO – SOLD OUT 22 gennaio 2026 – Roma , Alcazar – SOLD OUT

, Alcazar – SOLD OUT 23 gennaio 2026 – Salerno , DSSZ Club – SOLD OUT

, DSSZ Club – SOLD OUT 24 gennaio 2026 – Conversano (BA), Casa delle Arti – SOLD OUT

Una festa estiva a Genova

Dopo il mini tour invernale, gli Ex-Otago torneranno a casa per una celebrazione speciale. Il 16 luglio 2026 l’Arena del Mare di Genova ospiterà una data estiva dedicata a Marassi, pensata come una grande festa collettiva e come chiusura simbolica di questo percorso celebrativo.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI









Un album che parla ancora al presente

Con brani come I giovani d’oggi, Quando sono con te, Cinghiali incazzati e La nostra pelle, Marassi ha saputo raccontare contraddizioni, rabbia e desideri senza mai perdere leggerezza. Un disco politico e sociale, ma anche profondamente umano, che ha accompagnato l’evoluzione dell’indie italiano verso nuovi orizzonti.

A dieci anni di distanza, il senso di quelle canzoni resta intatto. Perché tutto cambia, ma alcune storie continuano a trovare spazio e voce, soprattutto quando tornano nei luoghi in cui sono nate.