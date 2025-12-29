29 Dicembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
29 Dicembre 2025

Ex-Otago celebrano i 10 anni di Marassi: tour nei club e data evento a Genova

Il disco simbolo degli Ex-Otago torna dal vivo nei club nel 2026, con una data evento estiva a Genova.

Tour di Oriana Meo
Ex-Otago Marassi tour 2026 nei club
Condividi su:

Ex-Otago tornano a celebrare uno dei dischi simbolo dell’indie italiano con un tour speciale nei club. A dieci anni dall’uscita di Marassi, la band genovese riporta dal vivo l’album che ha segnato un’epoca, scegliendo i piccoli spazi da cui tutto è partito. Il tour prende il via a gennaio 2026 ed è già completamente sold out in ogni data.

Dieci anni di Marassi: Ex-Otago tornano nei club

Ci sono dischi che non restano confinati al tempo della loro uscita. Marassi è uno di questi: un album che ha raccontato un quartiere, una città e una generazione, diventando nel tempo un riferimento per la scena indie italiana. Pubblicato nel 2016, ha segnato una svolta nella carriera degli Ex-Otago, consacrandoli come uno dei nomi centrali di quel movimento che ha portato l’indie a parlare a un pubblico sempre più ampio.

Per festeggiarne il decennale, la band ha scelto di tornare nei club, luoghi fondamentali per la nascita e la crescita di quel suono. Una scelta che ribadisce il valore di spazi spesso piccoli ma decisivi, dove le canzoni prendono forma concerto dopo concerto e il rapporto con il pubblico resta diretto e fisico.

Ex-Otago – Marassi club tour 2026: tutte le date

  • 13 gennaio 2026 – Genova, Crazy Bull – SOLD OUT
  • 14 gennaio 2026 – Torino, Cap 10100 – SOLD OUT
  • 15 gennaio 2026 – Milano, Arci Bellezza – SOLD OUT
  • 16 gennaio 2026 – Bologna, Covo Club – SOLD OUT
  • 21 gennaio 2026 – Pistoia, H2NO – SOLD OUT
  • 22 gennaio 2026 – Roma, Alcazar – SOLD OUT
  • 23 gennaio 2026 – Salerno, DSSZ Club – SOLD OUT
  • 24 gennaio 2026 – Conversano (BA), Casa delle Arti – SOLD OUT

Una festa estiva a Genova

Dopo il mini tour invernale, gli Ex-Otago torneranno a casa per una celebrazione speciale. Il 16 luglio 2026 l’Arena del Mare di Genova ospiterà una data estiva dedicata a Marassi, pensata come una grande festa collettiva e come chiusura simbolica di questo percorso celebrativo.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Ex-Otago Marassi tour 2026 biglietti

Un album che parla ancora al presente

Con brani come I giovani d’oggi, Quando sono con te, Cinghiali incazzati e La nostra pelle, Marassi ha saputo raccontare contraddizioni, rabbia e desideri senza mai perdere leggerezza. Un disco politico e sociale, ma anche profondamente umano, che ha accompagnato l’evoluzione dell’indie italiano verso nuovi orizzonti.

A dieci anni di distanza, il senso di quelle canzoni resta intatto. Perché tutto cambia, ma alcune storie continuano a trovare spazio e voce, soprattutto quando tornano nei luoghi in cui sono nate.

All Music Italia

Articoli più letti

Damiano David The First Time testo significato traduzione 1

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Gianmaria Volpato gIANMARIA in un momento di intensa interpretazione live 2

Gianmaria: Il "Mostro" che abbiamo smesso di guardare negli occhi e, soprattutto, di ascoltare
I protagonisti delle classifiche radio 2025: Alfa, Achille Lauro, The Kolors, Annalisa e Doechii. Analisi EarOne All Music Italia. 3

Classifiche Radio EarOne 2025: Warner con Achille Lauro, Kolors e Annalisa regina dei primi posti. Universal domina la Top 10 ed è record per Alfa
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
concerti-2026 5

Concerti 2026 in Italia: calendario completo con tutte le date e i cantanti [Aggiornato 27 dicembre 2025]
Tutti gli album italiani in uscita 2026 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Ultimo e Vasco Rossi indizi per una collaborazione nel 2026. 7

Il grande disegno di Ultimo per il 2026: tra simboli zodiacali e l'infinito
Madame e la citazione su Ornella Vanoni per il nuovo album 2026 8

Madame, in attesa del nuovo disco, si sfoga sui social e afferma: “Fosse nata 50 anni prima, Ornella Vanoni sarebbe stata la mia amante più bella”
Composizione commemorativa per gli artisti e i professionisti della musica scomparsi nel 2025 9

L’anno del grande silenzio: tutti gli artisti e i protagonisti della musica, davanti e dietro le quinte, che ci hanno lasciato nel 2025
Capodanno Rai 2025 2026 a Catanzaro con Marco Liorni alla guida de L’anno che verrà 10

Il Capodanno 2025/2026 di Rai 1 a Catanzaro: “L’anno che verrà” punta su un cast molto sanremese

Cerca su A.M.I.