Emis Killa festeggia 15 anni di carriera con “EM15”, un live con 15 ospiti in scaletta

I 2024 è l’anno in cui Emis Killa, rapper tra i più poliedrici del panorama musicale italiano, festeggia 15 anni di carriera. Per l’occasione Emiliano annuncia un iconico live show, EM15.

Emis Killa ha aperto il suo 2024, un anno che si preannuncia ricco di grandi novità, pubblicando il singolo “Butterfly” insieme a Simba La Rue. Ora l’artista, dopo l’evento sold out al Forum di Milano del 28 ottobre 2023, annuncia per il 2 settembre 2023 questo live esclusivo alla Fiera di Milano Live.

La data, prodotta da Vivo Concerti, sarà uno show epocale in una location d’eccezione a chiusura dell’estate. Una serata che omaggerà il mondo dell’hip-hop anche grazie alla presenza di 15 ospiti scelti tra gli artisti che hanno avuto un legame con Emis Killa durante il suo percorso in questa carriera quindicinale.

Il legame che Emis Killa ha intessuto con Milano è sempre stato molto forte e imprescindibile per la sua carriera: dagli esordi al muretto di San Babila con le battle di freestyle fino alle numerose date sold out per il decimo anniversario de “L’Erba Cattiva” nel 2022 ai Magazzini Generali e infine l’approdo al Forum con una data tutta sua nel 2023 che è stata la coronazione per Emis Killa come uno degli esponenti più affermati della scena milanese oltre che di tutto il rap italiano.