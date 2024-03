Emis Killa dopo il successo al Forum e il feat di platino con Massimo Pericolo torna con “Butterfly”

Emis Killa Butterfly testo e significato del nuovo singolo del rapper in featuring con Simba La Rue.

Dopo aver mandato sold out il suo primo Forum di Assago il 28 ottobre scorso Killa, 27 dischi di platino e 18 dischi d’oro in carriera, è pronto ad aprire un nuovo capitolo del suo percorso artistico in Sony.

Dopo l’album “Effetto notte” e la sua deluxe edition, “Effetto notte (L’Alba)“, progetto che ha ottenuto la certificazione disco di platino, e dopo la fortunata collaborazione nell’album di Massimo Pericolo con il brano “Moneylove“, canzone certificata con il platino e per quattro settimane alla numero #1 della classifica FIMI singoli, “Butterfly” apre un nuovo capitolo nella carriera del rapper.

Emis Killa Butterfly significato del brano

Fuori da venerdì 8 mrzo per Epic/Sony Music, “Butterfly”, il nuovo brano feat. Simba La Rue è un brano che rispecchia l’identità di entrambi gli artisti, mettendo insieme l’immaginario di due elementi opposti e conviventi nell’animo umano: la forza e la fragilità, che caratterizzano la vita dei protagonisti, così come sono raffigurati metaforicamente anche nell’artwork del singolo.

La grafica, infatti, rappresenta i due contrasti giocando sull’omonimia tra uno degli animali più caduchi in natura e una delle armi bianche più pericolose al mondo.

Emis Killa Butterfly testo

In arrivo