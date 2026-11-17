Diodato annuncia il tour nei teatri del 2027 e svela il titolo del nuovo album
Ma non eravamo qui per amarci? dà il nome al disco e al tour. Diciannove date da Grosseto a Parma, prevendite dal 18 novembre alle 14.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Diodato torna nei teatri nel 2027 con Ma non eravamo qui per amarci?. Il tour conta 19 date tra novembre e dicembre, dalla data zero del 6 novembre al Teatro Moderno di Grosseto al 14 dicembre al Teatro Regio di Parma. Lo stesso titolo accompagnerà anche il nuovo album, in uscita per Carosello Records.
Il cantautore ha svelato il calendario alla fine di un video in cui cammina all’alba, accompagnato da un brano inedito. Una prima clip aveva già anticipato un estratto di Ma non eravamo qui per amarci?.
Diodato Tour Teatri 2027: date e biglietti
Il tour è prodotto e organizzato da Magellano Concerti. Dopo Grosseto, il primo appuntamento è l’8 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano.
|Data
|Città
|Biglietti
|6 nov 2027
|Grosseto
Teatro Moderno (data zero)
|DAL 18 NOV · ORE 14
|8 nov 2027
|Milano
Teatro Arcimboldi
|DAL 18 NOV · ORE 14
|11 nov 2027
|Torino
Teatro Colosseo
|DAL 18 NOV · ORE 14
|13 nov 2027
|Livorno
Teatro Goldoni
|DAL 18 NOV · ORE 14
|15 nov 2027
|Spoleto (PG)
Teatro Menotti
|DAL 18 NOV · ORE 14
|16 nov 2027
|Civitanova Marche (MC)
Teatro Rossini
|DAL 18 NOV · ORE 14
|19 nov 2027
|Trento
Auditorium Santa Chiara
|DAL 18 NOV · ORE 14
|21 nov 2027
|Firenze
Teatro Verdi
|DAL 18 NOV · ORE 14
|22 nov 2027
|Bologna
Europauditorium
|DAL 18 NOV · ORE 14
|23 nov 2027
|Padova
Gran Teatro Geox
|DAL 18 NOV · ORE 14
|29 nov 2027
|Roma
Auditorium Conciliazione
|DAL 18 NOV · ORE 14
|2 dic 2027
|Napoli
Teatro Augusteo
|DAL 18 NOV · ORE 14
|3 dic 2027
|Bitritto (BA)
Palatour
|DAL 18 NOV · ORE 14
|5 dic 2027
|Palermo
Teatro Golden
|DAL 18 NOV · ORE 14
|6 dic 2027
|Catania
Teatro Metropolitan
|DAL 18 NOV · ORE 14
|8 dic 2027
|Reggio Calabria
Teatro Cilea
|DAL 18 NOV · ORE 14
|10 dic 2027
|Taranto
Teatro Orfeo
|DAL 18 NOV · ORE 14
|12 dic 2027
|Pescara
Teatro Massimo
|DAL 18 NOV · ORE 14
|14 dic 2027
|Parma
Teatro Regio
|DAL 18 NOV · ORE 14
Le prevendite aprono mercoledì 18 novembre 2026 alle 14:00 su TicketOne e sui circuiti abituali. Le informazioni sul calendario sono disponibili sul sito di Magellano Concerti.
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