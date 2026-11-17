Diodato torna nei teatri nel 2027 con Ma non eravamo qui per amarci?. Il tour conta 19 date tra novembre e dicembre, dalla data zero del 6 novembre al Teatro Moderno di Grosseto al 14 dicembre al Teatro Regio di Parma. Lo stesso titolo accompagnerà anche il nuovo album, in uscita per Carosello Records.

Il cantautore ha svelato il calendario alla fine di un video in cui cammina all’alba, accompagnato da un brano inedito. Una prima clip aveva già anticipato un estratto di Ma non eravamo qui per amarci?.

Diodato Tour Teatri 2027: date e biglietti

Il tour è prodotto e organizzato da Magellano Concerti. Dopo Grosseto, il primo appuntamento è l’8 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano.

Diodato · Tour Teatri 2027 Data Città Biglietti 6 nov 2027 Grosseto

Teatro Moderno (data zero) DAL 18 NOV · ORE 14 8 nov 2027 Milano

Teatro Arcimboldi DAL 18 NOV · ORE 14 11 nov 2027 Torino

Teatro Colosseo DAL 18 NOV · ORE 14 13 nov 2027 Livorno

Teatro Goldoni DAL 18 NOV · ORE 14 15 nov 2027 Spoleto (PG)

Teatro Menotti DAL 18 NOV · ORE 14 16 nov 2027 Civitanova Marche (MC)

Teatro Rossini DAL 18 NOV · ORE 14 19 nov 2027 Trento

Auditorium Santa Chiara DAL 18 NOV · ORE 14 21 nov 2027 Firenze

Teatro Verdi DAL 18 NOV · ORE 14 22 nov 2027 Bologna

Europauditorium DAL 18 NOV · ORE 14 23 nov 2027 Padova

Gran Teatro Geox DAL 18 NOV · ORE 14 29 nov 2027 Roma

Auditorium Conciliazione DAL 18 NOV · ORE 14 2 dic 2027 Napoli

Teatro Augusteo DAL 18 NOV · ORE 14 3 dic 2027 Bitritto (BA)

Palatour DAL 18 NOV · ORE 14 5 dic 2027 Palermo

Teatro Golden DAL 18 NOV · ORE 14 6 dic 2027 Catania

Teatro Metropolitan DAL 18 NOV · ORE 14 8 dic 2027 Reggio Calabria

Teatro Cilea DAL 18 NOV · ORE 14 10 dic 2027 Taranto

Teatro Orfeo DAL 18 NOV · ORE 14 12 dic 2027 Pescara

Teatro Massimo DAL 18 NOV · ORE 14 14 dic 2027 Parma

Teatro Regio DAL 18 NOV · ORE 14

Le prevendite aprono mercoledì 18 novembre 2026 alle 14:00 su TicketOne e sui circuiti abituali. Le informazioni sul calendario sono disponibili sul sito di Magellano Concerti.

Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia →