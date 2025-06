Cremonini Live 2026: quattro concerti evento nei luoghi simbolo della musica live

Cremonini Live 2026: quattro eventi unici nei luoghi simbolo della musica live in Italia per Cesare Cremonini.

A pochi giorni dal debutto del tour 2025 con due concerti a San Siro già sold out, Cesare Cremonini rilancia e guarda al futuro con un nuovo progetto ambizioso.

Il 2026 lo vedrà protagonista di quattro eventi speciali nelle location più iconiche dello spettacolo dal vivo in Italia, dal Circo Massimo all’Autodromo di Imola, passando per Milano e Firenze. Un ritorno che segna un nuovo traguardo in una carriera ormai venticinquennale fatta di coerenza, evoluzione e concerti che sono vere esperienze immersive.

Le date del Cremonini Live 2026

Il calendario dei quattro grandi eventi è già ufficiale:

6 giugno – Circo Massimo – Roma

– Circo Massimo – Roma 10 giugno – Ippodromo SNAI La Maura – Milano

– Ippodromo SNAI La Maura – Milano 13 giugno – Music Park Arena, Autodromo di Imola – Imola

– Music Park Arena, Autodromo di Imola – Imola 17 giugno – Visarno Arena – Firenze

Sarà la prima volta per Cremonini al Circo Massimo, uno spazio che negli ultimi anni è diventato simbolo dei live più importanti della scena italiana. Cliccate in basso su continua per i biglietti.