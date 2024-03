L’avventura live dei Club Dogo, dopo i 10 Forum sold out, arriverà anche nei Festival estivi

Club Dogo live 2024.

Dopo i 10 concerti tutti sold out al Forum di Assago, date che sono andate esaurite in poche ore, e dopo l’annuncio del live allo Stadio San Siro di Milano fissato in calendario per il prossimo mese di giugno, i Club Dogo annunciano altre 4 date live.

I concerti arrivano dopo che il collettivo che ha fatto la storia del rap italiano ha pubblicato a dieci anni di distanza dall’ultimo disco, un nuovo album. L’album “Club dogo” uscito lo scorso 12 gennaio in meno di due mesi ha conquistato il disco di platino e ancora oggi è stabile nella Top 10 album FIMI.

I quattro nuovi appuntamenti vedranno Jake La Furia, Guè e Don Joe esibirsi nei principali festival estivi italiani.

Ecco il calendario estivo aggiornato:

Venerdì 28 giugno 2024 – Milano, Stadio San Siro

Sabato 6 luglio 2024 – Alba (CN) Collisioni

Venerdì 19 luglio 2024 Roma, Rock in Roma

Sabato 17 agosto 2024 – Olbia, Red Valley Festival

Sabato 31 agosto 2024 – San Benedetto del Tronto (AP), San.B.Sound