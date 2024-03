Clara, annunciate le date estive del Primo Tour

Dopo la partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Diamanti Grezzi“, già certificato disco d’oro e stabile in Top 20 nelle classifiche Fimi / GfK dei singoli più venduti e Spotify Italia, Clara è pronta a portare la sua musica in tour e annuncia le prime date estive del Primo Tour, che proseguirà poi anche in autunno con una serie di appuntamenti nei club, inizialmente previsti a marzo 2024.

Prodotto da Live Nation, il Primo Tour di Clara porterà la giovane cantautrice ad esibirsi per la prima volta sui palchi dei più importanti festival italiani: dal Mosa Festival al Nameless Music Festival, passando per il Varese Summer Festival, l’Ama Music Festival e La Notte Più Rosa (biglietti in vendita online e nei punti vendita autorizzati).

In questa occasione, Clara presenterà finalmente dal vivo i brani contenuti all’interno del suo album d’esordio, “Primo“, uscito lo scorso 16 febbraio e tutt’ora in Top 10 della classifica Fimi / GfK degli album e dei CD / vinili.

PRIMO TOUR: LE DATE ESTIVE (IN AGGIORNAMENTO)

Giovedì 13 giugno 2024 | Mosa Festival @ Casalgrande (RE) – biglietti in vendita a breve

Venerdì 14 giugno 2024 | Nameless Music Festival @ Annone di Brianza (LC)

Sabato 20 luglio 2024 | Varese Summer Festival @ Varese (VA)

Venerdì 23 agosto 2024 | Ama Music Festival @ Bassano del Grappa (VI)

Sabato 24 agosto 2024 | La Notte Più Rosa @ Porto Sant’Elpidio (FM)

PRIMO TOUR: LE DATE RIPROGRAMMATE

Giovedì 3 ottobre | Largo Venue @ Roma

Sabato 5 ottobre | Demodé @ Bari

Domenica 6 ottobre | Duel @ Napoli

Sabato 12 ottobre | Viper Theatre @ Firenze

Domenica 13 ottobre | Hall @ Padova

Martedì 15 ottobre | Magazzini Generali @ Milano

CLARA, INSTORE TOUR: NUOVE DATE