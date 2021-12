Gli artisti più ascoltati su Spotify nella settimana 50: Guè guida una Top 20 tutta Made in Italy

Artisti più ascoltati su Spotify in Italia, settimana 50 del 2021.

La Top 20 è tutta italiana e… quasi tutta all’insegna del rap come ormai consuetudine. Guè con il nuovo disco passa in vetta davanti a Marracash e Sfera Ebbasta. Balzo in avanti fino alla Top 10 per Geolier mentre nel mondo pop, grazie al nuovo singolo, Elisa guadagna ben 48 posizioni.

Andiamo subito a scoprire insieme i cambiamenti nella Top 20 che, da questa settimana, si allunga fino a diventare Top 50.

ARTISTI PIÙ ASCOLTATI SU SPOTIFY ITALIA SETTIMANA 49