Classifiche Spotify settimana 48: Marracash ferma alla due l’ingresso di “Disumano” di Fedez

Classifiche Spotify album e brani più streammati nella settimana 48 del 2021.

Niente da fare per Fedez. se il nuovo album del rapper, Disumano, è riuscito a entrare al primo posto per quel che riguarda “il fisico”, ovvero nelle classifiche di vendita album e vinili di FIMI/GfK, nello streaming continua a dominare Marracash che, non solo è al primo posto negli album, ma occupa anche l’intero podio della classifica dei brani più ascoltati della settimana.

Andiamo subito a conoscere le nuove classifiche partendo da quelle delle singole canzoni.

CLASSIFICHE SPOTIFY BRANI SETTIMANA 48

Love – Marracash feat. Guè 4.062.999 (=) Crazy Love – Marracash 2.489.602 (=) Nemesi – Marracash feat. Blanco 32.180.266 (=) Pastello bianco – Pinguini Tattici Nucleari 1.953.064 (+9) Io – Marracash 1.861.056 (-1) Sapore – Fedez con Tedua 1.792.226 (NEW) Kumite – Salmo 1.786.973 (+7) Dubbi – Marracash 1.759.732 (-2) Mi piace – Tony Effe feat Sfera Ebbasta 1.589.014 (NEW) Mi fai impazzire – Blanco & Sfera Ebbasta 1.543.855 (+6) Loro – Marracash 1.541.782 (-6) Laura ad honorem – Marracash & Calcutta 1.448.992 (-3) Tu mi hai capito – Madame & Sfera Ebbasta 1.389.750 (+4) Pagliaccio – Marracash 1.384.816 (-7) Cosplayer – Marracash 1.286.215 (-7) Noi – Marracash 1.280.517 (-6) Notti in bianco – Blanco 1.277.722 (+1) Pepas – Farruko 1.228.754 (+1) Paraocchi – Blanco 1.215.911 (+3) Come nelle canzoni – Coez 1.210.753 (+3)

