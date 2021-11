Classifiche Spotify settimana 46: MadMan invade la chart dei brani ma non ferma Salmo

Classifiche Spotify album e brani più streammati nella settimana 46 del 2021.

Nuovo appuntamento con le classifiche di Spotify relative agli album e ai singoli brani più ascoltati in Italia questa settimana. In attesa che Marracash settimana prossima invada le classifiche con le canzoni del nuovo album, Noi, loro, gli altri, Salmo resiste nei singoli e ferma l’ingresso di MadMan per quel che riguarda i brani. Il rapper vola però subito primo negli album.

Andiamo a scoprire la nuova Top 20 brani.

Classifiche Spotify brani settimana 46

Kumite – Salmo 2.033.222 (=) Veleno 8 – MadMan feat. Gemitaiz 2.001.373 (NEW) Pastello bianco – Pinguini Tattici Nucleari 1.775.791 (+3) Mi fai impazzire – Blanco & Sfera Ebbasta 1.738.044 (-2) Tu mi hai capito – Madame & Sfera Ebbasta 1.658.916 (-2) Solo per me – MadMan feat. Massimo Pericolo 1.430.841 (NEW) Notti in bianco – Blanco 1.416.429 (-2) Come nelle canzoni – Coez 1.413.768 (+1) Paraocchi – Blanco 1.398.258 (-2) Blu celeste – Blanco 1.397.258 (-6) Pepas – Farruko 1.394.445 (-3) Chillin’ Rmx – MadMan feat. Zano 1.328.379 (NEW) Perso nel buio – Sangiovanni & Madame 1.262.172 (NEW) Quanto ti vorrei – Chiello & Shablo 1.218.685 (-3) Like this like that – MadMan, Yung Snapp, MV Killa 1.198.576 (NEW) Jacuzzi – MadMan 1.192.271 (NEW) Nuovo range – Rkomi, Sfera Ebbasta, Juniro K 1.188.738 (-5) Quello che fa male – LDA 1.170.775 (-1) Chilling’ – MadMan 1.150.032 (NEW) La più bella – Mecna & CoCo 1.137.961 (-1)

Clicca su continua per scoprire la classifica Spotify relativa agli album in Italia.