Classifica Spotify Settimana #44: in vetta Sfera Ebbasta e... Roccuzzo!

La classifica Spotify Top 20 premia Sfera Ebbasta che in soli due giorni conquista la vetta, scalzando Altalene del collettivo Bloody Vinyl con Mara Sattei e Coez.

Nella viral, invece, svetta Roccuzzo, reduce dall’eliminazione a X Factor. Nella chart diversi brani di artisti che sono in gara nel talent di Sky.

Scopriamo la classifica Spotify Top 20 nel dettaglio.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Scende alla #20 Weekend di Bloody Vinyl, Slait, Young Miles feat. Lazza, Madame & Massimo Pericolo (902.986), mentre alla #19 resta stabile Breaking Me di Topic e A7S (921.433).

In salita alla #18 Spigoli di Carl Brave feat. Mara Sattei & tha Supreme (925.640) e alla #17 What You Know Bout Love di Pop Smoke (964.206).

Scende alla #16 Te lo prometto di Il Tre con 1.063.050 ascolti, mentre alla #15 risale Head & Heart di Joel Corry feat. MNEK (1.108.004).

Poker di brani in discesa alla #14, #13 e #12 dove troviamo Hypnotized di Purple Disco Machine, Sophie and the Giants (1.146.484), Telephone di Bloody Vinyl, Slait. tha Supreme, Low Kidd, Young Miles feat. Capo Plaza & Sick Luke (1.156.297) e Machete Satellite di Bloody Vinyl, Slait, Young Miles feat. Salmo. Taxi B & Greg Willen (1.209.748).

Risale alla #11 Bella Storia di Fedez (1.257.828), mentre alla #10 e alla #9 in discesa A Un Passo Dalla Luna di Rocco Hunt e Ana Mena (1.266.814) e X 1 MEX di Bloody Vinyl feat. Dani Faiv (1.315.467).

Risale alla #8 M’ Manc di Shablo con Geolier & Sfera Ebbasta (1.321.656), mentre alla #7 non si muove Chico di Guè Pequeno. Luche feat. Rose Villain & Luchè (1.386.459). In salita alla #6 Mood di 24kGoldn feat. iann dior (1.483.115).

Scende alla #5 Slatt di Rondodasosa feat. Capo Plaza (1.813.115), così come Superclassico di Ernia (1.886.485) che oggi è alla #4.

Sul podio alla #3 Destri di Gazzelle (1.986.095) e alla #2 Altalene di Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme feat. Mara Sattei & Coez (2.070.154).

Subito in vetta Bottiglie Privè di Sfera Ebbasta con 2.249.184 ascolti.

