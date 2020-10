La classifica Spotify Top 20 premia Superclassico di Ernia. Il brano, uscito più di tre mesi fa, conserva il primo posto della chart ottenuto 7 giorni fa dopo una lunga rincorsa passata comunque nelle posizioni di vertice.

Destri, nuovo singolo di Gazzelle, entra direttamente al secondo posto e relega al terzo A Un Passo dalla Luna di Rocco Hunt e Ana Mena.

Tra i brani italiani nella Viral sorprende Per Favore di Nyv ancora nella Top Ten.

Scopriamo le chart che misurano gli ascolti digitali partendo, come di consueto, dalla classifica Spotify Top 20.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Scende alla #20 No Insta di Emis Killa & Jake La Furia feat. Lazza (1.040.641), mentre alla #19 sale Head & Heart di Joel Corry feat. MNEK (1.093.697). In discesa alla #18 ancora Emis Killa & Jake La Furia con L’ultima volta feat. Massimo Pericolo (1.100.462).

In salita alla #17, #16 e #15 Breaking Me di Topic (1.172.928), Bimbi Per Strada (Children) di Fedez e Robert Miles (1.176.561) e Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso (1.197.286).

Salgono anche Mood di 24kGoldn feat. Iann Dior (1.250.907) alla #14, Dorado di Mahmood feat. Sfera Ebbasta & Feid (1.286.622) alla #13 e Spigoli di Carl Brave, Mara Sattei e tha Supreme (1.309.089) alla #12.

Altro tris di brani in ascesa alla #11, #10 e #9 dove troviamo Te lo prometto de Il Tre (1.359.770), Paloma di Fred De Palma feat. Anitta (1.415.844) e Mediterranea di Irama (1.434.328).

Entra alla #8 Bella Storia di Fedez con 1.542.158 ascolti, mentre ancora in salita alla #7 e alla #6 Hypnotized di Purple Disco Machine (1.622.370) e M’ Manc di Shablo con Geolier & Sfera Ebbasta (1.777.889).

In salita alla #5 22 settembre di Ultimo (1.845.930), mentre alla #4 non si muove Chico di Guè Pequeno feat. Rose Villain & Luchè (1.886.913).

Sul podio alla #3 scende A Un Passo Dalla Luna di Rocco Hunt e Ana Mena (2.017.159), mentre alla #2 entra Destri di Gazzelle (2.233.648).

Superclassico di Ernia si porta in vetta con 2.390.948 ascolti.

