GLI ARTISTI, ALBUM E BRANI PIÙ ASCOLTATI SU SPOTIFY, SETTIMANA 4: Sik Luke torna in vetta ma è Sfera Ebbasta il king. Bene Niko Pandetta e Rhove

Classifiche Spotify brani, album e artisti più streammati nella settimana 4 del 2022.

Questa settimana nei brani rimane in testa Sick Luke mentre sono ad un passo dalla vetta Rkomi & Elodie con La coda del diavolo e, al terzo posto, Marracash con Guè. Ottimo esordio in Top20 per il nuovo di freestyle di Rhove che fa rientrare in Top 50 anche il singolo Shakerando.

Tra gli album le due nuove entrate più alte della settimana sono Wayne Santana e Niko Pandetta, quest’ultimo appena fuori dalla Top10.

Tra gli artisti torna in vetta Sfera Ebbasta. In gran risalita, fino ad entrare in Top 40, Niko Pandetta (con un album) e Rhove (grazie solo ad un nuovo Freestyle).

CLASSIFICHE SPOTIFY BRANI SETTIMANA 4

Sick Luke, tha Supreme, Sfera Ebbasta – SOLITE PARE (feat. tha Supreme & Sfera Ebbasta) (=) Rkomi, Elodie – LA CODA DEL DIAVOLO (con ELODIE) (+2) Marracash, Guè – ∞ LOVE (feat. Guè) (-1) BLANCO – Finché Non Mi Seppelliscono (+1) Pinguini Tattici Nucleari – Pastello Bianco (+2) Marracash – CRAZY LOVE (+2) BLANCO, Sfera Ebbasta – MI FAI IMPAZZIRE (+8) Fedez, Tedua – SAPORE – with Tedua (+1) Marracash, BLANCO – NEMESI (feat. BLANCO) (+1) Guè – Veleno (+4)

Salmo – KUMITE (+5) GAYLE – abcdefu (+5) Coez – Come nelle canzoni (+5) Sick Luke, Shiva, Capo Plaza, Tedua, Pyrex – DREAM TEAM (feat. Pyrex, Capo Plaza, Tedua & Shiva) (-8) PSICOLOGI – SUI MURI (+6) BLANCO – Notti In Bianco (+6) Rhove – LAPROVINCE #1 (NEW) LIBERATO – ME STAJE APPENNENN’ AMÒ (+9) Mecna, CoCo – La più bella (+6) Bresh, SHUNE – Angelina Jolie (+9)

Sick Luke, Franco126, Coez, Ketama126 – FALENA (feat. Franco126, Coez & Ketama126) (-10) Imagine Dragons, JID, Arcane, League of Legends – Enemy (with JID) – from the series Arcane League of Legends (+10) Rondodasosa, Nko, Simba La Rue – CHINGA (feat. Simba La Rue) (NEW) Rkomi, Sfera Ebbasta, Junior K – NUOVO RANGE (con SFERA EBBASTA) (+11) Glass Animals – Heat Waves (+12) Noyz Narcos, Sfera Ebbasta, Night Skinny, Luchè – CRY LATER (feat. Sfera Ebbasta & Luchè) (-23) Farruko – Pepas (+9) BLANCO – Paraocchi (+12) Madame, Sfera Ebbasta – TU MI HAI CAPITO (feat. Sfera Ebbasta) (+12) Marco Mengoni, Madame – Mi Fiderò (feat. Madame) (+22)

Rhove – Shakerando (+35) Elton John, Dua Lipa, PNAU – Cold Heart – PNAU Remix (+7) The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY (with Justin Bieber) (+10) yungest Moonstar, Neffa, tha Supreme – uNa DiReZioNe giUsTa (+15) Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow) (+9) Sacky – Antipatico (+14) Jaymes Young – Infinity (+17) Sick Luke, Drast, Leon Faun – SOGNI MATTI (feat. Leon Faun & Drast) (-14) ACRAZE, Cherish – Do It To It (+6) BLANCO – Blu Celeste (+11)

Guè, Rose Villain – Piango Sulla Lambo (feat. Rose Villain) (+6) MACE, BLANCO, Salmo – LA CANZONE NOSTRA ⟁ ︎(con BLANCO & SALMO) (+14) Sick Luke, ARIETE, Mecna – IL GIORNO PIÙ TRISTE DEL MONDO (feat. Ariete & Mecna) (-15) chiello, Shablo – Quanto ti vorrei (+13) LDA – Quello che fa male (+16) Rkomi – PARTIRE DA TE (+23) Adele – Easy On Me (+12) Pinguini Tattici Nucleari – Scrivile Scemo (+17) sangiovanni, Madame – perso nel buio (con Madame) (+15) Rosa Chemical, Rkomi – LONDRA (+73)

Clicca su continua per scoprire la classifica Spotify relativa agli album in Italia.