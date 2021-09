In Copertina

Salviamo la Musica live - La conferenza stampa: "Vogliamo risposte subito: concerti al 100% e senza distanziamento"

L'hanno chiamato "Il D-Day della musica live italiana". E a ragione. Con la conferenza stampa di Salviamo la musica live che si è tenuta questo.

Classifiche di vendita FIMI album e Vinili settimana 38: Blanco ancora in vetta, Mannarino debutta sul podio e primo nei vinili

Buono il debutto per i nuovi album di Davide Van De Sfroos, Fast Animals and Slow Kids e Lele Blade, tutti in Top 10.

Classifica di vendita FIMI Singoli settimana 38: Blanco è ancora il re sul podio. Tiepido ingresso per la nuova di Tommaso Paradiso

I brani di "Blu celeste" occupano ancora cinque posizioni nella Top 10.

Classifica Radio Earone settimana 38: J-Ax sale sul podio, Alessandra Amoroso entra in Top 20

La più alta nuova entrata della settimana è "Magari no" di Tommaso Paradiso.

Le Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 24 Settembre. Fedez, Alfa, Elodie, Random, Sangiovanni e molti altri

Continuano ad aumentare le nuove uscite e sei nomi grossi aumentano gli emergenti hanno il loro spazio, come sempre, nelle nostre recensioni.

Star in the Star dopo la seconda puntata solo una certezza: l'artista è Loredana Bertè (e chi la intepreta)

Lo show ha al centro la musica e, tra i possibili cantanti "imitatori" c'è già chi alza il livello del programma.

X Factor 2021: le pagelle della seconda puntata di audizioni. Poche sorprese ma "Bambola" è già una hit

X Factor 2021 audizioni seconda puntata. Tutto il meglio della seconda puntata tra reggaeton, una cover inaspettata di T'Appartengo, performance futuriste e primi battibecchi ma in.

A X Factor 2021 arriva un artista difficile da etichettare: L8 presenta "Freak" (TESTO e VIDEO)

L8 ha all'attivo un Ep e tre singoli pubblicati sino ad oggi.

Area Sanremo 2021: aperte le iscrizioni e presentata la nuova commissione guidata da Franco Zanetti e Beppe Vessicchio

Torna alla direzione artistica del Contest Massimo Cotto. Nell'articolo tutte le novità di quest'edizione.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2021 (Articolo in continuo aggiornamento)

Grande attesa per il ritorno di Laura Pausini, dei Maneskin e il debutto di Tommaso Paradiso. Cosa ci aspetta nel 2021 discografico?.

Intervista a Blind: "Popolari parla della mia storia"

Lo scorso 17 settembre è uscito su tutte le piattaforme di streaming e negli online store Popolari, il nuovo singolo di Blind prodotto da Santos.

Intervista a Karmin Shiff: "Fragili (SM)" feat. MAK nasce dal dolore, ma è un inno alla forza e al coraggio

Nella nostra intervista, l'artista si racconta rivelando come il brano sia la reazione al dolore per la diagnosi di sclerosi multipla.

Intervista a Lele Blade: "L'ambizione ti può portare ad essere soddisfatto, ma anche a perdere delle cose"

Esce oggi, 17 settembre, in tutte le piattaforme di streaming, negli online store e nei negozi fisici Ambizione, il nuovo disco del rapper campano Lele.

Intervista a Diorama "Scrivere è sempre stato per me uno strumento di autoanalisi e di consapevolezza"

Il giovane cantante e produttore si racconta tra album, nuovo singolo e progetti futuri.

Intervista ai FASK, Fast Animals and Slow Kids: "È già domani è un disco sul tempo e sul futuro"

Uscirà il prossimo 17 settembre in tutti i negozi fisici e online e nelle piattaforme di streaming È già domani, il nuovo disco dei Fast Animal.

Intervista a Erica Mou: "Nature è un suono nuovo ma è anche tutto ciò che sono stata nei precedenti dischi"

Il disco è uscito il 10 settembre per Maremadre con distribuzione ADA Music Italy.

Intervista Neno: "Torino ha una scena molto variegata e da sempre regala artisti di altissimo livello"

Grande emozione per il giovane cantautore che, per la prima volta, si esibirà a Torino presentando i frutti di un anno di lavoro.

Videointervista a Mannarino: "Natura, patriarcato, animismo, femminilità... sono i nostri anticorpi per il futuro"

Esce il 17 settembre il nuovo disco del cantautore, un disco davvero straordinario, coeso e coraggioso.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Concerti in Italia: Green pass inutile? Per salvare la cultura si prenda una decisione subito... i Live club in Italia cadono come mosche!

Concerti in Italia. Mentre nel resto d'Europa (e del mondo) tutto riapre in Italia la situazione non accenna a sbloccarsi e, almeno fino al 30 settembre, il governo non prenderà decisioni in merito. A quanto pare nemmeno il Green pass è riuscito a convincere chi ci governa... almeno per quel che riguarda la musica visto...

La storia di Miriam Dartey la ragazza che ha cantato Bruce Springsteen a X Factor 2021

Miriam ha iniziato a cantare seguendo l'esempio della madre che ha sempre fatto la Busker.

X Factor 2021: Storia di Garbino, il duo che distrugge e ricompone la musica italiana

Di recente i Garbino hanno vinto il Vibra Song Contest e iniziato a collaborare con T-Recs Music .

La storia di Fellow che ha portato la sua voce potente da Castrocaro 2020 a X Factor 2021 (VIDEO)

Il ragazzo lo scorso anno vinse il Premio Siae al Festival di Castrocaro.

X Factor 2021: Matteo Milazzo fa divertire la giuria e conquista Emma dedicandole "Bambola" (TESTO e VIDEO)

18enne, Matteo è catanese ma ama cantare brani neomelodici napoletani.

La storia dei Noite, la band che ha presentato a X Factor 2021 l'inedito "Diventano bosco"

Vengono da Genova ma hanno scelto una parola in portoghese per rappresentare il proprio progetto musicale.

Da grande: nella seconda puntata dello show di Cattelan nuova musica con diversi ospiti musicali

Il secondo e ultimo appuntamento con lo show di Cattelan andrà in onda domenica 26 settembre.

Carmen Consoli: guida all'ascolto del nuovo album, "Volevo fare la rockstar", brano per brano

Sono 10 le tracce che compongono questo nuovo disco prodotto da Carmen Consoli, Toni Carbone e Massimo Roccaforte.

Coez il nuovo brano è un omaggio allo storico collettivo che ha rivoluzionato il rap, "Wu-Tang"

Esce oggi, 23 settembre, in tutte le piattaforme di streaming come Spotify e negli online store Wu-Tang, il nuovo inedito di Coez con un testo.

Folla senza distanziamento al comizio di Giuseppe Conte... parte la ribellione degli artisti italiani!

Cosmo, Gianluca Grignani, Chiara Galiazzo, Tropico, GionnyScandal, Salmo, Emis Killa... parte la "rivoluzione".

Mirkoeilcane e la complessità dell'universo femminile in "Francesca e basta"

Il brano prosegue il tema iniziato con il precedente singolo "Povera me".

Le Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 24 Settembre. Fedez, Alfa, Elodie, Random, Sangiovanni e molti altri

