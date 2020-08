La classifica Spotify Top 20 di Ferragosto premia ancora una volta il singolo di Rocco Hunt e Ana Mena A un passo dalla Luna, con un considerevole vantaggio su Irama e Boomdabash e Alessandra Amoroso.

Nella Viral prosegue il dominio di Jerusalema del producer sudafricano Master KG che occupa addirittura le prime tre posizioni.

Non bene 0ffline di tha Supreme feat. bbno$ (ne abbiamo parlato Qui) che nella seconda settimana già scende sotto quota 2 milioni di stream.

Scopriamo la classifica Spotify Top 20 Italia nel dettaglio.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Scende alla #20 Guaranà di Elodie con 1.622.557 stream. L’artista in questi giorni è stata al centro dell’attenzione per una polemica a distanza con Matteo Salvini (ne abbiamo parlato Qui). In discesa anche Good Times di Ghali (1.648.071) alla #19 e Mamacita dei Black Eyed Peas (1.675.016) alla #18.

Scendono anche Spigoli di Carl Brave, tha Supreme e Mara Sattei (1.696.800) alla #17 e Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa di Random (1.747.457) alla #16. In salita, invece, Dorado di Mahmood feat. Sfera Ebbasta & Feid (1.755.179) oggi alla #15.

Scende alla #14 0ffline di tha Supreme feat. bbno$ (1.904.610), mentre alla #13 non si muove Autostop di Shade (1.912.326). Prosegue l’ascesa di Takagi & Ketra con Ciclone feat. Elodie, Mariah, Gipsy Kings, Nicolás Reyes e Tonino Baliardo (1.975.085) oggi alla #12.

Non si muove e resta alla #11 Breaking Me di Topic (2.013.930). Scende alla #10 Savage Love (Laxed – Siren Beat) di Jawsh 685 con 2.046.009 ascolti. Prosegue l’ascesa di Superclassico di Ernia (2.069.116) oggi alla #9, brano che oggi per la prima volta è entrato nella Top 50 della classifica radio Earone (ne abbiamo parlato Qui).

Stabile alla #8 Bimbi Per Strada (Children) di Fedez e Robert Miles (2.126.967). Sale alla #7 Chico di Guè Pequeno feat. Rose Villain & Luchè con 2.333.348 stream, mentre alla #6 mantiene la posizione Non mi basta più di Baby K feat. Chiara Ferragni (2.354.579).

Raggiunge la sua miglior posizione e si piazza alla #5 Paloma di Fred De Palma feat. Anitta (2.542.342). Non si muove e resta alla #4 M’ Manc di Shablo con Geolier & Sfera Ebbasta (2.757.625).

Immutato il podio. Alla #3 Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso (2.855.342), alla #2 Mediterranea di Irama (2.952.366) e in vetta A Un Passo Dalla Luna di Rocco Hunt e Ana Mena con 3.888.938 stream. Il brano è ora disponibile anche in lingua spagnola intitolata A un Paso de la Luna.

