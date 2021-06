Classifica Spotify Settimana #24: Sangiovanni resiste agli attacchi di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

La classifica Spotify di questa settimana premia ancora una volta Malibù di Sangiovanni.

Il brano dell’artista vincitore morale dell’ultima edizione di Amici resiste all’assalto di Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, pezzo che guida la classifica Fimi riservata ai singoli.

Buon risultato settimanale per Pistolero di Elettra Lamborghini, mentre nonostante il buon piazzamento, ancora non è sul podio il nuovo singolo di Rocco Hunt e Ana Mena.

Esordio tiepido tiepido per Mohicani dei Boomdabash e Baby K.

CLASSIFICA SPOTIFY TOP 50

1 – Malibu – Sangiovanni – 6.153.525

2 – Mille (Feat. Orietta Berti) – Fedez, Achille Lauro – 5.157.493

3 – Nuovo Range (Con Sfera Ebbasta) – Rkomi, Junior K – 3.136.994

4 – Loca – Aka 7even – 3.127.089

5 – Un Bacio All’improvviso – Rocco Hunt, Ana Mena – 2.827.407

6 – Zitti E Buoni – Måneskin – 2.625.746

7 – I Wanna Be Your Slave – Måneskin – 2.456.959

8 – Ti Raggiungerò – Fred De Palma – 2.397.477

9 – Lady – Sangiovanni – 2.328.952

10 – Pistolero – Elettra Lamborghini – 2.281.939

11 – Partire Da Te – Rkomi – 2.154.216

12 – Notti In Bianco – Blanco – 1.916.958

13 – Friday (Feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit – Riton, Nightcrawlers – 1.861.285

14 – Las Vegas – Tancredi – 1.827.049

15 – Salsa – J-Ax, Jake La Furia – 1.625.923

16 – La Genesi Del Tuo Colore – Irama – 1.587.505

17 – Luna Piena (Con Irama) – Rkomi, Shablo – 1.558.580

18 – Your Love (9pm) – Atb, Topic, A7s – 1.433.541

19 – Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X – 1.419.353

20 – Tutta La Notte – Sangiovanni – 1.411.558

21 – Yo No Sé – Rvfv – 1.411.039

22 – 0 Passi – Deddy – 1.327.726

23 – Mi Manchi – Aka 7even – 1.308.372

24 – Scrivile Scemo – Pinguini Tattici Nucleari – 1.303.480

25 – La Canzone Nostra (Con Blanco & Salmo) – Mace – 1.277.760

26 – Hecha Pa’ Mi – Boza – 1.267.660

27 – Marea – Madame – 1.252.647

28 – In Un’ora – Shade – 1.220.646

29 – Tuttecose – Gazzelle, Mara Sattei – 1.174.034

30 – 10 Ragazze (Con Ernia) – Rkomi, Mace – 1.131.925

31 – Bed – Joel Corry, Raye – 1.102.429

32 – Body (Remix) [Feat. Capo Plaza & Rondodasosa] – Tion Wayne, Russ Millions – 1.083.685

33 – Good 4 U – Olivia Rodrigo – 1.049.354

34 – Pesche – Federico Rossi – 1.029.383

35 – Wasted Love (Feat. Lagique) – Ofenbach – 1.016.770

36 – Peaches (Feat. Daniel Caesar & Giveon) – Justin Bieber – 1.007.170

37 – Run – Onerepublic – 966.534

38 – Ke Lo Ke (Feat. Lazza & Gazo) – Tony Effe – 951.776

39 – Ferma A Guardare (Feat. Pinguini Tattici Nucleari) – Ernia – 942.480

40 – Rasputin – Majestic, Boney M. – 927.167

41 – Musica Leggerissima – Colapesce, Dimartino – 920.123

42 – Follow You – Imagine Dragons – 917.387

43 – Effe – Tony Effe – 886.799

44 – Iko Iko (My Bestie) – Justin Wellington, Small Jam – 864.127

45 – Shimmy Shimmy – Takagi & Ketra, Giusy Ferreri – 860.042

46 – Beautiful Mistakes (Feat. Megan Thee Stallion) – Maroon 5 – 857.646

47 – Dancing On Dangerous (Feat. Sofía Reyes) – Imanbek, Sean Paul – 852.749

48 – Voce – Madame – 850.891

49 – Mohicani (Feat. Baby K) – Boomdabash – 848.242

50 – Magia – Alvaro Soler – 839.325

