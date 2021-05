Classifica Spotify Settimana #17: Aka 7even e sangiovanni al top. Nella Viral entra Milva

L’ultima classifica Spotify del mese di aprile premia gli artisti di Amici. Ai primissimi posti Aka 7even, sangiovanni e Deddy.

Nella Viral, invece, due brani di Milva, scomparsa una settimana fa.

Buongiorno Vita di Ultimo entra alla #6 della Top 50. Entrano nella Top 20 Fantasmi di TY1 feat. Geolier & Marracash e Dubai di Rondodasosa e Nko.

Scopriamo le charts nel dettaglio partendo, come di consueto, dalla classifica Spotify Top 50.

CLASSIFICA SPOTIFY TOP 50

1 – Mi manchi – Aka 7even – 2.302.030

2 – lady – sangiovanni ­ 2.301.955

3 – Voce – Madame – 1.985.591

4 – 0 passi – Deddy – 1.689.106

5 – Montero (Call Me – Your Name) – Lil Nas X – 1.677.775

6 – Buongiorno vita – Ultimo – 1.661.888

7 – La genesi del tuo colore – Irama – 1.659.487

8 – La Canzone Nostra – Mace con Blanco & Salmo – 1.655.972

9 – tutta la notte – sangiovanni – 1.652.102

10 – Musica leggerissima – Colapesce, Dimartino – 1.574.429

11 – Fantasmi (feat. Geolier & Marracash) – TY1 – 1.509.659

12 – Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit – Riton. Nightcrawlers – 1.477.348

13 – Ti raggiungerò – Fred De Palma – 1.474.804

14 – Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) – Justin Bieber – 1.286.301

15 – Yo No Sé – Rvfv – 1.235.186

16 – Dubai – Rondodasosa, Nko – 1.217.136

17 – Zitti E Buoni – Måneskin – 1.174.434

18 – Chiamami Per Nome – Francesca Michielin, Fedez – 1.152.794

19 – Las Vegas – Tancredi – 1.097.448

20 – Ferma A Guardare (feat. Pinguini Tattici Nucleari) – Ernia – 1.090.913

21 – Parlami – Fasma, GG – 1.059.900

22 – Your Love (9PM) – ATB, Topic, A7S – 1.025.571

23 – Smith & Wesson Freestyle (feat. Marracash) – Guè Pequeno, Dj Harsh – 955.248

24 – Il Cielo Contromano – Deddy – 940.030

25 – Dieci – Annalisa – 926.625

26 – Fiamme negli occhi – Coma_Cose – 923.289

27 – Hecha Pa’ Mi – Boza – 905.483

28 – Lifestyle – Guè Pequeno, Dj Harsh – 887.073

29 – Envidioso (feat. Morad) – Capo Plaza – 846.976

30 – Venere e Marte (feat. Marco Mengoni. Frah Quintale) – Takagi & Ketra – 815.953

31 – Astronaut In The Ocean – Masked Wolf – 765.115

32 – Meteoriti – Mr.Rain – 746.310

33 – Superclassico – Ernia – 735.780

34 – Alex (feat. Lazza & Salmo) – Guè Pequeno, Dj Harsh – 724.779

35 – hype – sangiovanni – 721.615

36 – Champagne 4 The Pain (feat. Gemitaiz & Noyz Narcos) – Guè Pequeno, Dj Harsh – 715.007

37 – Glicine – Noemi – 702.200

38 – Save Your Tears – The Weeknd – 693.460

39 – Ho Spento Il Cielo (con Tommaso Paradiso) – Rkomi – 692.031

40 – Non Fare Così – Capo Plaza – 684.101

41 – L’urlo di Munch – Emanuele Aloia – 658.149

42 – No Cap (feat. Geolier) – Emis Killa, Jake La Furia – 646.351

43 – Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari – 642.529

44 – Che senso ha – Franco126 – 625.296

45 – Beautiful Mistakes (feat. Megan Thee Stallion) – Maroon 5 – 622.808

46 – Runaway – Aurora – 607.586

47 – Bed – Joel Corry, Raye, David Guetta – 606.066

48 – polka 2 :-/ – Rosa Chemical, Guè Pequeno, Ernia – 603.855

49 – Inuyasha – Mahmood – 601.695

50 – Il tuo nome – Il Tre – 591.458

Clicca su Continua per scoprire la classifica Spotify Top Viral.