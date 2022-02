Classifica Radio EarOne settimana 8: podio tutto sanremese e, a tre settimana dal Festival, ancora 15 brani in Top 50

Classifica radio EarOne settimana 8 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Tutto rimane immutato sul podio dei brani più trasmessi dalle radio italiane, un podio quindi tutto sanremese. In totale cinque brani del Festival in Top 10 e nove in Top 20. A quasi un mese dal Festival nella Top 50 rimangono ancora 15 canzoni su 25 tra quelle presentate nella kermesse.

Andiamo subito a scoprire subito la Top 20.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 6

Scende alla posizione numero #20 Enemy (from the series Arcane League of Legends) degli IMAGINE DRAGONS (-1) mentre debutta direttamente nella Top 20 Clap Your Hands nuovo singolo di KUNGS (NEW). Per lui posizione #19. Da Sanremo in salita alla #18 INSUPERABILE di RKOMI (+2) mentre scende alla #17 Apri tutte le porte di GIANNI MORANDI (-4). In discesa alla #16 let you di IANN DIOR (-5).

Prendono quota due brani di due cantautori giovani dell’ultimo Festival. Alla #15 sale Farfalle di Sangiovanni e alla #14 Ovunque sarai di Irama. Entrambe in salita di due posizioni.

Avvicinandoci alla Top 10 tre brani internazionali: alla #13 Sacrifice di THE WEEKND (-4), alla #12 In The Dark di PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS (=) e alla #11 Oh My God di ADELE (-1).

Sale di ben cinque posizioni e si porta alla #10 La ragazza del futuro di CESARE CREMONINI (+5), scende alla #9 DOMENICA di ACHILLE LAURO (-1) e alla #8 troviamo La Primavera di Jovanotti che riprende quota (+6).

Alla #7 satabile abcdefu di GAYLE (=), alla #6 Mi Fiderò di MARCO MENGONI feat. Madame (=), alla #5 Can’t Stay Away di DARIN (=) e alla #4, stabile, Dove si balla di DARGEN D’AMICO (=).

Rimane immutato il podio con O forse sei tu di ELISA (=) alla #3, Ciao Ciao de LA RAPPRESENTANTE DI LISTA (=) alla #2 e Brividi di MAHMOOD & BLANCO (=).