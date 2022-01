Classifica Radio Earone settimana #4: Mengoni e Madame ancora in vetta. Laura Pausini più alta nuove entrata

Classifica radio EarOne settimana 4 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Per la seconda settimana consecutiva Mi fiderò di Marco Mengoni con Madame è il brano del momento. Entrano invece ad un passo dalla Top10 due nuovi brani italiani, Scatola di Laura Pausini e il nuovo singolo di Cesare Cremonini.

Andiamo subito a scoprire subito la Top 20.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 4

Questa settimana scende alla #20 THATS WHAT I WANT di LIL NAS X (-1), sale invece di ben 8 posizioni e si porta alla #19 When I’m Gone di ALESSO & KATY PERRY (+8), in salita alla #18 Sacrifice di THE WEEKND (+2) mentre perde terreno e arriva alla #17 Lipstick di KUNGS (-4).

Sale alla #16 La stagione del cancro e del leone di TOMMASO PARADISO (+2), alla #15 Oh My God, nuovo singolo di ADELE (+1), scende alla #14 SAPORE di FEDEZ feat. Tedua (-4) e alla #13 troviamo Enemy (from the series Arcane League of Legends) degli IMAGINE DRAGONS (+1).

Seguono due nuove entrate Made in Italy… alla #12 Cesare Cremonini con La ragazza del futuro e alla #11 il nuovo singolo di Laura Pausini, Scatola.

Entriamo nella Top 10 dove troviamo Come nelle canzoni di COEZ (-1), alla #9 CRAZY LOVE di MARRACASH (-4), alla #8 abcdefu di GAYLE (+7), stabile alla # 7 let you di IANN DIOR (=), scende alla #6 LA CODA DEL DIAVOLO di RKOMI & ELODIE (-2), alla #5 Seta di ELISA (+1) e alla #4, in avanti di ben 8 posizioni, Can’t Stay Away di DARIN (+8).

Veniamo al podio dove troviamo piccoli cambiamenti. Overpass Graffiti di ED SHEERAN scende alla #3 (-1), sale alla #2 La Primavera di JOVANOTTI (+1) e restano stabili in vetta Marco Mengoni feat. Madame con Mi fiderò.

Clicca su continua per scoprire gli altri brani italiani presenti nella Top 50 EarOne.