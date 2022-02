Classifica Radio Earone settimana 7: Dargen D’Amico sale a un passo dal podio, Irama e Sangiovanni entrano in Top 20

Classifica radio EarOne settimana 7 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Continua anche questa settimana il successo radiofonico dei brani del Festival di Sanremo. Se la scorsa settimana i brani in Top 50 erano 19 questa settimana sono 17 ma le prime quattro posizioni sono tutti sanremesi con Dargen D’Amico in grande salita e nove brani nelle prime venti posizioni.

Andiamo subito a scoprire subito la Top 20.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 6

Questa settimana entra in Top 20 INSUPERABILE di RKOMI (+4), scende alla 19 Enemy (from the series Arcane League of Legends) degli IMAGINE DRAGONS (-2) e perde ben 6 posizioni Overpass Graffiti di ED SHEERAN che troviamo alla #18 (-6).

Balzo in avanti fino alla Top 20 per due brani Sanremesi: Farfalle di Sangiovanni si porta alla #17 (+5) mentre Irama con Ovunque sarai di posizioni ne guadagna ben 9 arrivando fino alla #16.

Scende alla #15 La ragazza del futuro di CESARE CREMONINI (-1), alla 14 La Primavera di JOVANOTTI che esce dalla Top 10 (-8), alla #13 scende il brano del Festival di GIANNI MORANDI, Apri tutte le porte (-2), alla 12 troviamo In The Dark di PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS (+3) e alla #11, in salita, let you di IANN DIOR (+2).

Stabile in decima posizione Oh My God di ADELE (=) e alla #9 Sacrifice di THE WEEKND (=). Scende di una posizione DOMENICA di ACHILLE LAURO (-1) che troviamo alla #8, alla #7 abcdefu di GAYLE (-2), risale alla #6 Mi Fiderò di MARCO MENGONI feat. Madame (+2), alla #5 Can’t Stay Away di DARIN (-1) e alla #4 la rivelazione della settimana… Dove si balla di Dargen D’Amico che addirittura sale di 12 posizioni e si porta ad un passo dal podio.

Podio ancora una volta tutto Sanremese e identico alla scorsa settimana: alla #3 O forse sei tu di ELISA (=), alla 2 Ciao Ciao de LA RAPPRESENTANTE DI LISTA (=) e in vetta i vincitori di Sanremo 2022, MAHMOOD & BLANCO con Brividi (=).