Classifica Radio EarOne settimana 50: Blanco numero uno, +9 per Rose Villain. Entrano Articolo 31 & Coma_Cose e Renato Zero

Classifica radio EarOne settimana 50 del 2023… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Dopo una sola sola settimana alla numero uno”Houdini” di Dua Lipa scende di una posizione (#2). A conquistare il primo posto, risalendo di due posizioni, è Blanco con “Bruciasse il cielo“.

Guadagna una posizione Mahmood con “Cocktail d’amore” (#4 posto).

Migliore performance della TOP10 per I Believe In Love Again di Peggy Gou e Lenny Kravitz (+6), al posto #5.

Appena fuori, alla posizione #14, troviamo Io, me ed altri guai di Rose Villain che guadagna 9 posizioni rispetto alla settimana precedente.

Due le nuove entrate.

Al #24 “Una cosa bene” degli Articolo 31 feat. Coma_Cose (più alta new entry della settimana), più dietro al #44, Renato Zero con “La Ferita“.

Andiamo a scoprire insieme la top 50. Cliccate in basso su continua.