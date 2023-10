Rose Villain riprende “Tainted love”, ci mette un po’ di Mercoledì Addams, e dà vita a “Io, me ed altri guai”

Rose Villain Io, Me ed altri guai significato del testo del nuovo singolo della cantautrice, il primo ad uscire dopo il passaggio di Rose a Warner Music Italy.

Il 2023 è un anno di svolta per Rose Villain che, non solo ha pubblicato per Sony il suo primo album, “Radio Gotham“, progetto certificato con il disco d’oro per le oltre 25.000 copie/unità, maè stata anche una delle protagoniste dell’estate grazie a “Fragole” feat. Achille Lauro.

Ora, dopo il passaggio in Warner Music e mentre secondo i rumors ci sarebbe un buon interessamento per lei da parte di Amadeus, Rose è pronta a lanciare un nuovo singolo per l’autunno.

Rose villain Io, me ed altri guai significato del brano

Fuori da venerdì 6 ottobre il nuovo singolo è una reprise del brano “Tainted Love” di Ed Cobb, canzone incisa da Gloria Jones nel 1965 e poi coverizzata con successo dai Soft Cell nel 1981 e da Marilyn Manson nel 2001.

“Tainted love” è un brano che ha influenzato generazioni, colonna sonora di amori difficili, da cui lasciarsi travolgere o fuggire. Rose Villain si inserisce in questa tradizione facendone una versione alla Mercoledì Addams intitolata “Io, Me ed altri guai“.

Rose Villain ne parla così:

“’Io, me ed altri guai’ è un pezzo dove racconto con ironia il mio caos – commenta l’artista -, che a volte fa diventare matta me e chi mi sta intorno ma che alla fine mi rende quella che sono. Tainted Love, amore contaminato, sembrava la cornice perfetta”.

In attesa di scoprire i programmi di Rose Villain per il 2024 sono già stati annunciati due speciali appuntamenti in cui si potrà ascoltarla dal vivo nello show “A VILLAIN STORY: the beginning” prodotto da Magellano Concerti, Me Next e Next Show.

Gli appuntamenti sono fissati per domenica 3 dicembre a MILANO ai Magazzini Generali, data già sold out a ben tre mesi dallo show, e venerdì 15 dicembre all’Orion di Ciampino (ROMA).

Foto di copertina di Manuel Grazia