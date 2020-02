L’ultima classifica radio Earone del mese di gennaio vede il balzo in vetta di J-Ax che torna in testa alla chart dei brani più trasmessi dalle radio così come accaduto con il singolo estivo Ostia Lido. Max Pezzali, con lui nel brano La Mia Hit, non era mai stato in prima posizione nell’era Earone.

Salgono Tommaso Paradiso, Ultimo e il singolo di Ghali e Salmo, mentre scendono Emma e Marracash.

Di Carl Brave e Biagio Antonacci le uniche nuove entrate italiane nella Top 50, mentre tra i brani delle nuove proposte sanremesi a sorpresa l’unico in classifica è 8 marzo di Tecla (Qui la nostra videointervista realizzata a Sanremo Giovani).

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Scende alla #20 Tones and I con Dance Monkey (-4), così come Good as hell di Lizzo (-14) che crolla alla #19. Sale, invece, alla #18 Everyday life (+17) dei Coldplay.

Piccolo passo avanti per Alice Marton con Easy (+1) che oggi si piazza alla #17. In discesa Ritmo (Bad Boys For Life) dei The Black Eyed Peas & J Balvin (-3) oggi alla #16 e Spirito nel buio di Zucchero (-7) oggi alla #15.

Risale alla #14 Memories dei Maroon 5 (+3), così come alla #13 In Mezzo a Questo Inverno di Tiziano Ferro (+1). Giù alla #12 Al Telefono di Cesare Cremonini (-2), mentre alla #11 non si muove Rapide di Mahmood (=) (Qui l’analisi del pezzo secondo il Professor Davide Misiano).

Giù alla #10 South of the Border di Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B (-4), mentre alla #9 sale Roxanne di Arizona Zervas (+12). In discesa alla #8 Bravi a cadere di Marracash (-1), così come Stupida Allegria di Emma (-4) che perde quattro posizioni allontanandosi dal podio.

Guadagnano posizioni e si avvicinano alla vetta alla #6 Ghali feat. Salmo con Boogieman (+9), alla #5 Tutto questo sei tu di Ultimo (+4) e alla #4 I Nostri Anni di Tommaso Paradiso (+8).

Sul podio alla #3 Don’t Start Now di Dua Lipa (-2) che perde lo scettro a pochi giorni dal passaggio sanremese. Alla #2 non si muovono i The Weeknd con Blinding Lights (=), mentre balza al primo posto La Mia Hit di J-Ax e Max Pezzali (+3).

Clicca su continua per scoprire gli altri brani italiani presenti nella Top 50 della Classifica radio Earone.