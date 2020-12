Classifica Radio Earone Settimana #49: Fedez guida un podio tutto italiano

La prima classifica radio Earone del mese di dicembre premia per la prima volta Bella Storia di Fedez. L’artista proprio qualche giorno fa ha inaugurato il profilo Twitch (ne abbiamo parlato Qui).

Al secondo posto sale Volente o Nolente di Ligabue ed Elisa, proprio nel giorno della pubblicazione del nuovo progetto del rocker di Correggio.

Dopo 5 settimane consecutive in vetta i Negramaro che con Contatto scendono e si piazzano sul gradino più basso del podio.

Sale ed entra per la prima volta nella Top Ten Don’t Worry dei Boomdabash, singolo apripista del best of in uscita la prossima settimana.

Tra gli altri da segnalare l’ascesa dei nuovi singoli di Ghali e Sfera Ebbasta.

Qui a seguire la nostra Playlist I Love Radio dove potrete ascoltare le prime 50 canzoni italiane, in ordine di classifica, più passate in radio.

Cliccate sul cuore per seguirla!

Scopriamo ora la classifica radio Earone nel dettaglio.

CLASSIFICA RADIO EARONE

Stabile alla #20 There Will Be A Way di Dotan (=), mentre alla #19 e alla #18 scendono Altalene di Bloody Vinyl, Slait & tha Supreme feat. Mara Sattei & Coez (-6) e 911 di Lady Gaga (-1).

In netto calo alla #17 E ti vengo a cercare di Tiziano Ferro (-5), mentre alla #16 risale Vent’anni dei Maneskin (+3).

Alla #15 in salita Scooby Doo dei Pinguini Tattici Nucleari (+8), mentre alla #14 non si muove Golden di Harry Styles (=). Due passi avanti per Diamonds di Sam Smith (+2) oggi alla #13.

Tris di brani in discesa alla #12, #11 e #10 dove troviamo Via di qua di J-Ax feat. Mr. Rain (-2), Dynamite dei BTS (-4) e Levitating di Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott (The Blessed Madonna Remix) (-5).

Risale alla #9 Parli Parli di Carl Brave ed Elodie (+1), mentre alla #8 raggiunge la sua miglior posizione Vertigine di Levante (+1).

Sale di ben 11 posizioni Don’t Worry dei Boomdabash (+11), che oggi si piazza alla #7. Scende alla #6 Let’s Love di David Guetta & SIA (-2).

Prosegue l’ascesa di Mood di 24kgoldn feat. iann dior (+3) oggi alla #5, mentre alla #4 perde il podio Midnight Sky di Miley Cyrus (-1).

Sul podio alla #3 Contatto dei Negramaro (-1), alla #2 Volente o Nolente di Ligabue ed Elisa (+4) e in vetta Bella Storia di Fedez (+1).

Clicca su Continua per scoprire i brani italiani nella Top 50 Earone.