La classifica radio Earone di questa settimana premia i Negramaro che con Contatto guidano la quarta volta consecutiva. Scende dal podio Fedez, anche se si mantiene in un’ottima posizione.

Entrano per la prima volta nella Top 20 i Maneskin con il nuovo singolo Vent’anni, proprio nella settimana in cui due componenti della band hanno annunciato di essere risultati positivi al Covid-19.

Unica nuova entrata della settimana nella Top 20 è Don’t Worry, il nuovo singolo dei Boomdabash che anticipa l’uscita del primo best of della band salentina che ripercorre 15 anni di carriera.

Ancora nessuna traccia di Io Sì, il nuovo singolo di Laura Pausini, mentre dopo una sola settimana esce dalla Top 50 il brano che anticipa l’album di Claudio Baglioni in arrivo tra due settimane.

Qui a seguire la nostra Playlist I Love Radio dove potrete ascoltare le prime 50 canzoni italiane, in ordine di classifica, più passate in radio.

Cliccate sul cuore per seguirla!

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

CLASSIFICA RADIO EARONE

Entrano alla #20 e alla #19 Don’t Worry dei Boomdabash e Therefore I Am di Billie Eilish. Scende alla #18 Ricordami di Tommaso Paradiso (-2), mentre alla #17 entra per la prima volta nella Top 20 Vent’Anni dei Maneskin (+6).

Perde tre posti e scende alla #16 Vertigine di Levante (-3), mentre alla #15 scende Diamonds di Sam Smith (-5).

In discesa alla #14 e alla #13 Tick Tock di Clean Bandit & Mabel feat. 24kGoldn (-6) e 911 di Lady Gaga (-4). Continua l’ascesa di Altalene di Bloody Vinyl, Slait & tha Supreme feat. Mara Sattei & Coez (+3), oggi alla #12.

Poker di brani in salita alla #11, #10#, #9 e #8 dove troviamo Mood di 24kgoldn feat. iann dior (+6), E ti vengo a cercare di Tiziano Ferro (+9), Dynamite dei BTS (+5) e Parli Parli di Carl Brave ed Elodie (+3).

Stabili alla #7 Via di Qua di J-Ax e Mr. Rain (=), alla #6 Head & Heart di Joel Corry feat. MNEK (=) e alla #5 Levitating di Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott (The Blessed Madonna Remix) (=).

Scende alla #4 Bella Storia di Fedez (-2), mentre alla #3 resta stabile Let’s Love di David Guetta & SIA (=).

In salita alla #2 Midnight Sky di Miley Cyrus (+2), mentre si conferma per la quarta settimana consecutiva in vetta Contatto dei Negramaro (=).

Clicca su Continua per conoscere le posizioni dei brani italiani nella Top 50 della Classifica Radio Earone.