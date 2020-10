L’ultima classifica radio Earone del mese di ottobre premia i Negramaro che con Contatto trovano la vetta alla terza settimana di permanenza nella chart.

Sono solo altri tre i brani italiani nella Top Ten, dove troviamo Fedez, Emma e Ligabue.

Faticano ancora i nuovi singoli di Max Pezzali e Annalisa, mentre Altalene del collettivo Bloody Vinyl è nuovamente a un passo dalla Top 20.

Nessuna nuova entrata italiana nella Top 50.

Qui a seguire la nostra Playlist I Love Radio dove potrete ascoltare le prime 50 canzoni italiane, in ordine di classifica, più passate in radio.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

CLASSIFICA RADIO EARONE

Stabile alla #20 Crepe di Irama (=), mentre alla #19 scende Diamonds di Sam Smith (-3). Stessa sorte per Vertigine di Levante (-1) oggi alla #18.

Risale alla #17 Superclassico di Ernia (+2), mentre alla #16 fa il suo ingresso per la prima volta nella Top 20 Parli Piano di Elodie e Carl Brave (+8). Un passo indietro per Maleducata di Achille Lauro (-1) che scende alla #15.

Scendono alla #14 e alla #13 Ricordami di Tommaso Paradiso (-5) e Finchè Ti Va dei Tiromancino (-3).

Salgono alla #12 e alla #11 Via di Qua di J-Ax e Mr. Rain (+3) e 911 di Lady Gaga (+1). In discesa alla #10 La ragazza dei tuoi sogni di Ligabue (-4), che in settimana ha annunciato il nuovo progetto discografico in uscita tra poco più di un mese.

Scende alla #9 Latina di Emma (-2), mentre alla #8 risale Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (+3). Balzo per Midnight Sky di Miley Cyrus (+6) che si piazza alla #7.

In calo Bella Storia di Fedez (-2) che scende alla #6, mentre alla #5 prosegue l’ascesa di Let’s Love di David Guetta & Sia (+3). Un passo indietro per Tick Tock di Clean Bandit & Mabel feat. 24kGoldn (-1).

Giù anche Head & Heart di Joel Corry feat. MNEK (-1) oggi alla #3, mentre alla #2 scende dopo tre settimane Levitating di Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott (The Blessed Madonna Remix) (-1).

Con un balzo di 4 posizioni si porta in testa Contatto dei Negramaro (+4).

