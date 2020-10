Classifica Radio Earone Settimana #43: la musica italiana è fuori dal podio!

La classifica radio Earone di questa settimana premia Dua Lipa, che per la terza volta consecutiva guida davanti a Joel Corry.

I primi brani italiani sono fuori dal podio, con Fedez quarto e i Negramaro quinti.

Entrano nella Top 20 i nuovi singoli di J-Ax, Levante e Irama.

Qualcosa di Nuovo di Max Pezzali è la più alta nuova entrata alla #35. Buon piazzamento anche di Aiello che con Che Canzone Siamo entra alla #37.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

CLASSIFICA RADIO EARONE

Balzo di 8 posizioni per Irama (+8) che sale alla #20 con Crepe. In calo alla #19 e alla #18 Superclassico di Ernia (-4) e The One That You Love di LP (-1).

Tris di brani in salita alla #17, #16 e #15 dove troviamo Vertigine di Levante (+8), Diamonds di Sam Smith (+2) e Via Di Qua di J-Ax e Mr. Rain (+7).

Stabile alla #14 Maleducata di Achille Lauro (=), mentre alla #13 in netta ascesa Midnight Sky di Miley Cyrus (+6), così come alla #12 911 di Lady Gaga (+1).

Scende alla #11 Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (-1), mentre alla #10 torna nella Top 10 Finchè Ti Va dei Tiromancino (+1).

Perdono una posizione e scendono alla #9 e alla #8 Ricordami di Tommaso Paradiso (-1) e Let’s Love di David Guetta & Sia (-1). Risale alla #7 Latina di Emma (+2).

Non si muovono e restano alla #6 e alla #5 La ragazza dei tuoi sogni di Ligabue (=) e Contatto dei Negramaro (=), mentre alla #4 scende dal podio dopo solo una settimana Bella Storia di Fedez (-1).

Sale alla #3 Tick Tock di Clean Bandit & Mabel feat. 24kGoldn (+1), mentre alla #2 resta stabile Head & Heart di Joel Corry feat. MNEK (=).

Terza settimana in vetta per Levitating di Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott (The Blessed Madonna Remix).

