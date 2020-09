L’ultima classifica radio Earone dell’estate premia la musica italiana che torna protagonista, confermando che le emittenti nell’ultimo periodo hanno decisamente privilegiato i nostri artisti.

Ligabue con il nuovo singolo La Ragazza dei Tuoi Sogni fa il suo esordio direttamente al primo posto. Un fatto insolito, ma che conferma che il brano del rocker di Correggio piace al pubblico e non solo (ne abbiamo parlato Qui).

Emma, reduce dalla prima puntata di X Factor, è sul podio con Latina.

Calano, ed era inevitabile, i tormentoni estivi.

Tiepido ingresso in classifica per Barcellona di Ghali. Così così il nuovo singolo di Annalisa Tsunami, mentre non si vedono nella chart i brani di Fiorella Mannoia e dei Modà.

Qui a seguire la nostra Playlist I Love Radio dove potrete ascoltare le prime 50 canzoni italiane, in ordine di classifica, più passate in radio. Cliccate sul cuore per seguirla!

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

CLASSIFICA RADIO EARONE

A tre mesi dall’uscita entra per la prima volta nella Top 20 Superclassico di Ernia (+7). Scende alla #19 Head & Heart di Joel Corry feat. MNEK (-1), mentre alla #18 crolla Karaoke dei Boomdabash & Alessandra Amoroso (-10).

Quattro passi avanti per The One That You Love di LP (+4) oggi alla #17, mentre alla #16 in netta discesa Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande (-7).

Scendono alla #15 e alla #14 Ricordami di Tommaso Paradiso (+1) e Bam Bam Twist di Achille Lauro (-7). Giù anche Nobody’s Love dei Maroon 5 (-1) alla #13.

Raggiunge la #12, la miglior posizione, Coco Chanel di Gaia (+5). Risale alla #11 Watermelon Sugar di Harry Styles (+1).

Tris di brani in discesa alla #10, #9 e #8 dove troviamo Savage Love (Laxed – Siren Beat) di Jawsh 685 X Jason Derulo (-5), Un Día (One Day) di J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy (-3) e Breaking Me di Topic & A7S (-6).

Sale alla #7 Rimmel di Francesco De Gregori (+5), mentre alla #6 fa due passi indietro Levitating di Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott (The Blessed Madonna Remix) (-2).

Deciso passo in avanti per Tick Tock di Clean Bandit & Mabel feat. 24kGoldn (+5) oggi alla #5, mentre scende di un gradino Jerusalema di Master KG feat. Nomcebo Zikode (-1), oggi alla #4.

In netta ascesa Latina di Emma (+12) che raggiunge il podio. Perde la vetta e scende alla #2 Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (-1).

In testa esordio per La ragazza dei tuoi sogni di Ligabue.

Clicca su Continua per scoprire gli altri brani italiani nella Top 50 della classifica radio Earone.