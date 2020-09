La prima classifica radio Earone del mese di settembre premia la musica internazionale. Dopo ben 8 settimane di regno Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso cede la vetta della classifica e si deve accontentare di una posizione fuori dal podio.

Una chart in decisa evoluzione che risentirà anche nelle prossime settimane delle nuove uscite.

La più alta nuova entrata è Latina di Emma nella Top 20, mentre La Storia Infinita dei Pinguini Tattici Nucleari fa il suo ingresso alla #36.

Continua l’ascesa di Superclassico di Ernia che per la prima volta entra nella Top 30.

Rientra nella Top 50 la versione di Jovanotti di Caruso, mentre esce dopo solo una settimana Para El Sol di Enrico Nigiotti.

Qui a seguire la nostra Playlist I Love Radio dove potrete ascoltare le prime 50 canzoni italiane, in ordine di classifica, più passate in radio. Cliccate sul cuore per seguirla!

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

CLASSIFICA RADIO EARONE

Scende alla #20 Liberi di Danti feat. Raf & Fabio Rovazzi (-6), mentre alla #19 sale Head & Heart di Joel Corry feat. MNEK (+5), così come The One That You Love di LP (+2) oggi alla #18.

Nonostante l’estate sia prossima alla fine, fa il suo ingresso per la prima volta nella Top 20 alla #17 A Un Passo dalla Luna di Rocco Hunt e Ana Mena (+5). Scende alla #16 Dorado di Mahmood, Sfera Ebbasta & Feid (-5).

Entra in classifica alla #15 il nuovo singolo di Emma Latina, mentre alla #14 scende Nobody’s Love di Maroon 5 (-1). Prosegue l’ascesa di Levitating (The Blessed Madonna Remix) di Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott (+3), oggi alla #13.

In salita alla #12 e alla #11 Un Día (One Day) di J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy (+3) e Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande (+1).

Savage Love (Laxed – Siren Beat) di Jawsh 685 X Jason Derulo (-3) apre la Top Ten. Stabile alla #9 Watermelon Sugar di Harry Styles (=). Alla #8 raggiunge la sua miglior posizione Paloma di Fred De Palma e Anitta (+2).

In calo alla #7 e alla #6 Ciclone di Takagi & Ketra & Elodie feat. Mariah, Gipsy Kings, Nicolas Reyes & Tonino Baliardo (-3) e Mediterranea di Irama (-1).

Scendono alla #5 e alla #4 Karaoke di Boomdabash & Alessandra Amoroso (-4) e Bam Bam Twist di Achille Lauro (-1).

Sul podio alla #3 Jerusalema di Master Kg feat. Nomcebo Zikode (+3) e alla #2 Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (=).

Con un balzo si porta in vetta Breaking Me di Topic & A7S (+7).

Clicca su Continua per scoprire gli altri brani italiani nella Top 50 della classifica radio Earone.