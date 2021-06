Classifica Radio Earone Settimana #24: Martin Garrix, Bono e The Edge in testa. I Sottotono sul podio!

La classifica radio Earone premia per la prima volta We Are The People di Martin Garrix, Bono e The Edge. Il brano, colonna sonora degli Europei di Calcio in corso di svolgimento nel vecchio continente, stanno supportando il pezzo. Nonostante le polemiche per una presunta somiglianza con Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari...

La più alta nuova entrata è Mille di Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti. Bene, ma fuori dalla Top 20, Mohicani dei Boomdabash e Baby K.

In netta ascesa Shimmy Shimmy di Takagi e Ketra e Giusy Ferreri e Marea di Madame.

