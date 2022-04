Classifica Radio Earone settimana 16: c’è una nuova numero 1 nelle radio italiane mentre i brani di Sanremo 2022 abbandonano la #1 ad eccezione di…

Classifica radio EarOne settimana 16 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Dopo diverse settimane c’è il sorpasso… Fabri Fibra, insieme a Colapesce e Dimartino, conquista il primo posto dei brani più passati dalle radio italiane facendo retrocedere Elodie. Due nuove entrate in Top 20: Ghali e Madame. Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista rimane invece l’unico brano di Sanremo 2022 presente nella Top 20.

Andiamo subito a scoprire la nuova classifica.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 16

Nuovo ingresso alla posizione numero #20. Si tratta di Fortuna di Ghali. Alla #19 scende, perdendo ben 7 posizioni, Ciao Ciao de La Rappresentante Di Lista (-7). Altro debutto alla #18 dove troviamo L’Eccezione di Madame (New). Stabile alla #17 Una Cosa Più Grande di Ermal Meta Feat. Giuliano Sangiorgi.

Scendono rispettivamente alla #16 e alla #15 Heat Waves di Glass Animals (-1) e I Am Woman di Emmy Meli (-1). Sale alla #14 Sacrifice di The Weeknd (+2) mentre perde cinque posizioni Tutte Le Notti di Tommaso Paradiso che ritroviamo alla #13 (-5). Posizione #12 per Volevamo Solo Essere Felici di Francesco Gabbani (-1) mentre esce dalla Top Ten e la ritroviamo alla #11, la strana coppia formata da Vasco Rossi e Marracash con La pioggia alla domenica.

Veniamo alla #10 dove troviamo, in discesa, In The Dark di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (-1), alla #9 sale 5 Gocce di Irama Feat. Rkomi (+1), alla #8 ci sono gli Imagine Dragons con Bones (-1) e alla #7 fa un balzo in avanti di ben 17 posizioni Laurea Ad Honorem di Marracash Feat. Calcutta (+12).

Ci avviciniamo al podio con I Love You Baby di Jovanotti alla #6 (-3), As It Was di Harry Styles alla #5 (+8) e Clap Your Hands di Kungs alla #4 (=).

Veniamo alle prime tre posizioni completamente rivoluzionate. Sale alla #3 Bam Bam di Camila Cabello Feat. Ed Sheeran (+3), alla #2 Bagno A Mezzanotte di Elodie che perde la vetta (-1) a discapito di Propaganda di Fabri Fibra Feat. Colapesce Dimartino che sale alla #1 (+1).

