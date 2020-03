L’ultima classifica radio Earone del mese di marzo premia per la seconda settimana consecutiva Levante che con Tikibombom guida un podio dove al terzo posto arriva Lady Gaga.

Cinque brani che hanno partecipato a Sanremo occupano le prime sette posizioni.

Entrano nella Top 20 Emma e il nuovo singolo di Marracash feat. Elisa.

Supercalifragili di J-Ax e Annalista è la più alta nuova entrata, ma si ferma al di fuori della Top 20.

Sembro Matto di Max Pezzali sale e si piazza alla #29 migliorando le prestazioni dei due singoli precedenti Welcome To Miami e In Questa Città.

A sorpresa non entra ancora nella Top 50 Stato di Natura, il nuovo singolo di Francesca Michielin e i Maneskin.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Scende alla #20 Adore You di Harry Styles (-6), così come Underdog di Alicia Keys (-2) che fa due passi indietro e si piazza alla #19. Entra nella Top 20 Luci Blu di Emma (+9).

In forte calo Boogieman di Ghali feat. Salmo (-7) che scende alla #17, stessa sorte per Rapide di Mahmood (-3) giù alla #16.

Raggiunge la sua miglior posizione e sale alla #15 Tusa di Karol G & Nicki Minaj (+3), mentre alla #14 scende Achille Lauro con Me Ne Frego (-2), in attesa del nuovo singolo 16 marzo (Ne abbiamo parlato Qui).

Top climber italiano tra le Top 20 Neon – Le ali di Marracash ed Elisa (+8) che sale alla #13, così come Giovane Stupida di Cesare Cremonini (+3) oggi alla #12. Stabile alla #11 All I Know di Goldstone feat. Octave Lissner (=).

La ex numero 1 Blinding Lights dei The Weeknd (-3) scende alla #10, mentre alla #9 sale The Other Side di Sza & Justin Timberlake (+11), così come Numb di Dotan (+1) oggi alla #8.

Scende alla #7 Viceversa di Francesco Gabbani (-2), mentre alla #6 risale Fai Rumore di Diodato (+2). Piccolo passo avanti alla #5 per Dua Lipa con Physical (+1). Perde il podio Andromeda di Elodie (-1).

Arriva sul podio Stupid Love di Lady Gaga (+1), mentre le prime due posizioni sono le medesime della scorsa settimana, ovvero Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (=) alla #2 e Tikibombom di Levante (=) alla #1.

Clicca su continua per scoprire gli altri brani italiani in Top 50.