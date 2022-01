Classifica Radio Earone settimana 1: Marracash torna in vetta... Marco Mengoni e Madame subito in Top 10

Classifica radio EarOne settimana 1 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Se l’ultima classifica dell’anno si è chiusa con Adele in testa, la prima del 2022 vede il ritorno nelle prime posizioni di due brani italiani… quelli di Marracash ed Elisa. Salmo con Shari è la più alta nuove entrata della settimana. Entra direttamente in Top10 Mi fiderò, nuovo singolo di Marco Mengoni.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 1

Alla #20 La stagione del Cancro e del Leone di TOMMASO PARADISO (+1), Sale di ben 16 posizioni ed entra in Top 20 Can’t Stay Away di DARIN (+16), alla #18 La coda del diavolo di RKOMI & ELODIE (+2), alla #17 Smokin Out The Window di BRUNO MARS, ANDERSON .PAAK, SILK SONIC (+1), alla #16 scende Sapore di FEDEZ feat. Tedua (-4), alla #15 let you di IANN DIOR (+4) e stabile alla #14 Enemy (from the series Arcane League of Legends) degli IMAGINE DRAGONS (=).

Posizione numero #13 per THATS WHAT I WANT di LIL NAS X (-2), alla #12 Moth To A Flame di SWEDISH HOUSE MAFIA & THE WEEKND (+3), alla #11 scende Colibrì di CESARE CREMONINI (-5) e, in discesa fino quasi ad uscire dalla Top 10, troviamo My Universe di COLDPLAY X BTS (-6).

Alla #9 stabile La Primavera di JOVANOTTI (=), prende ben 59 posizioni e si porta alla #8 il nuovo singolo estratto da Materia (Terra), Mi Fiderò di MARCO MENGONI feat. Madame (+59,) alla #7 Lipstick di KUNGS (+1), alla #6 Come nelle canzoni di COEZ (+1), alla #5 Overpass Graffiti di ED SHEERAN (+5), alla #4 Easy On Me di ADELE (-3). Veniamo al podio…

Terzo gradino per Golden Nights di SOPHIE AND THE GIANTS feat. Benny Benassi, Dardust e Astrality (=), alla #2 Seta di ELISA (+3) e alla #1 ritorna in vetta CRAZY LOVE di MARRACASH (+1).