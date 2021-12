Classifica radio Earone settimana 51: Marracash torna al comando. Jovanotti più alta nuova entrata della settimana

Classifica radio EarOne settimana 51 del 2021… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Dopo una settimana con il podio totalmente internazionale Marracash guadagna tre posizioni e torna in vetta

Ma andiamo a scoprire insieme le prime venti posizioni…

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 50

Alla numero 20 sale questa settimana Enemy (from the series Arcane League of Legends) degli IMAGINE DRAGONS (+4), posizione #19 per Wallah di Ghali (+1) mentre alla #18 troviamo una nuova entrata, La stagione del cancro e del leone di Tommaso Paradiso.

Posizione numero #17 per Smokin Out The Window di Bruno Mars, Anderson .Paak e Silk Sonic (-2), alla #16 stabile La più bella di Mecna & CoCo (=), scende alla #15 Sapore di Fedez feat. Tedua (-1) mentre guadagna tre posizioni e si porta alla #14 Moth To A Flame di SWEDISH HOUSE MAFIA & THE WEEKND (+3).

In discesa alla # 13 Siamo qui di Vasco Rossi (-2), stabile alle #12 Lipstick di Kungs (=) mentre perde due posizioni Ed Sheeran con Overpass Graffiti (-2).

Veniamo alla Top 10 dove troviamo la più alta nuova entrata della settimana ovvero La primavera di Jovanotti. Alla #9, in salita, THATS WHAT I WANT di Lil Nas X (+1), alla #8 Cambia un uomo di Marco Mengoni stabile (=), alle #7 scende Come nelle canzoni di Coez (-1), alla #6 Colibrì di Cesare Cremonini (+1), alla #5 stabile Golden Nights di Sophie and the Giants feat. Benny Benassi, Dardust, Astrality) (=) mentre alla #4 scende dal podio Seta di Elisa (-1).

Sul podio, alla #3, Easy On Me di Adele (-2), alla #2 My Universe dei Coldplay con i Bts (=) e, in salita di tre posizioni, CRAZY LOVE di Marracash (+3).

