Nuovo appuntamento con la classifica radio Earone che vede questa settimana, per la settima volta consecutiva, in testa Karaoke dei Boomdabash con Alessandra Amoroso.

Andiamo subito a scoprire la Top 20 dei passaggi radio di questa settimana.

Qui a seguire la nostra Playlist I Love Radio dove potrete ascoltare le prime 50 canzoni italiane, in ordine di classifica, più passate in radio.

Cliccate sul cuore per seguirla!

https://open.spotify.com/playlist/0QMOTDxRJ0q6W9ERQjbsFq?si=ACoRBhOdS2G-MLG5FwWkSw

CLASSIFICA RADIO EARONE

Posizione #20 per I’m on my way di Bob Sinclair (-5), scende alla #19 Defuera di DRD feat. Ghali, Madame & Marracash (-2), stabile alla #18 Nobody’s love dei Maroon 5 (=) mentre alla #17 debutta Levitating di Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliot.

Scende alla #16 Il sudore ci appicca di Francesco Gabbani (-7), alla #15 In your eyes di The Weeknd (-1), alla #14 sale Paloma di Fred De Palma & Anitta (+5), alla #13 Liberi di Danti feat. Raf & Rovazzi (-1), alla #12 Un dia (One day) di J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy (-1) e alla #11 Watermelon sugar di Harry Styles che compie un grande balzo in avanti e si porta ad un tiro di schioppo dalla Top 10 (+12)

Posizione 10 per Savage Love di Jawsh 685 X Jason Derulo (-2), alla #9 Dorado di Mahmood & Sfera Ebbasta (+4), alla #8 sale Jerusalema di Master KG feat. Nomcebo Zikode (+2), alla #7 stabile Rain on me di Lady Gaga feat. Ariana Grande (=), alla #6 Breaking me di Topic & A7S (=), alla #5 scende Mediterranea di Irama (-1) e alla #4 Hypnotized di Purple disco machine & Sophie and the Giants (-2).

Arriviamo al podio dove troviamo stabile alla #3 Bam bam twist di Achille Lauro (=), alla #2 in salita Ciclone di Takagi & Ketra con Elodie, Mariah, Gipsy Kings, Nicolas Reyes & Tonino Baliardo (+3) e alla #1 stabile Karaoke.

Clicca su Continua per scoprire gli altri brani italiani nella Top 50 della classifica radio Earone.